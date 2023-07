LEA TAMBIÉN Importación de bienes para la industria cayó 23.2% en el primer cuatrimestre del año

Este monto representa el 42% de las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción a nivel nacional (US$ 1,209 millones).

Jorge Lira, presidente de este gremio, detalló a Gestión que este resultado se debe a que hay sectores económicos que están “más golpeados que otros”, lo que impacta en la demanda de maquinaria y equipos. Considera que el sector pesquero y construcción son dos de los más afectados.

El ejecutivo proyecta que la situación mejore hacia el segundo semestre, “aunque no va ser espectacular”, precisó. Se espera cerrar el 2023 con un repute de 2% en relación al 2022.

Aldo Olcese, gerente general de Marco Peruana, empresa de soluciones para la industria, pesca y minería, apuntó que el sector minero está invirtiendo en bienes de capital para mejorar la productividad. Esto ha permitido que, al primer semestre, la organización aumente su facturación en 23%.

Hace tres meses, Komatsu cerró un acuerdo con Antamina para renovar su flota con 100 camiones. “Esta compra de bienes de capital busca mejorar la productividad de las operaciones en el sector extractivo. Inversiones para nuevas minas o proyectos no se avizoran”, acotó Olcese.

Entre los principales productos importados al primer semestre destacan los vehículos para el transporte de mercancías (US$ 148,617 millones), partes de máquinas y aparatos (US$ 106,347 millones), neumáticos nuevos de caucho para vehículos de construcción, minería e industria (US$ 99,951 millones) y partes identificables de máquinas como grúas, aparatos de elevación y topadoras (US$ 90,808 millones).

Se notó un crecimiento en la importación de vehículos para el transporte de mercadería (+14%) y partes de máquinas y aparatos (+7%), pero se vio un decrecimiento en neumáticos (-18%), palas mecánicas (-8%) y manufacturas de plástico (-18%).

Fenómeno del Niño: se demandarán equipos

El presidente del gremio de importadores de maquinarias de la CCL consideró que el fenómeno del Niño generará una mayor demanda de equipos hacia el segundo semestre del año, especialmente de maquinaria móvil (línea amarilla) y montacargas.

Asimismo, proyectó que la demanda por equipos de construcción se reactivará cuando los créditos hipotecarios retrocedan.

