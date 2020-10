El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino, afirmó que hoy se debe poner en debate en el pleno un proyecto de ley que tiene como objetivo postergar el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Renta (IR) en restaurantes y hoteles, que forman parte del sector turismo.

Sin embargo, esta iniciativa no está en la agenda de la sesión de hoy, pero se maneja la alternativa de que esta sea ampliada a través de la Junta de Portavoces para incluir la propuesta de beneficios tributarios.

En el Parlamento hay dos dictámenes sobre este tema. Uno de la Comisión de Economía, que es la principal; y el segundo de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Si bien ambos tienen redacciones distintas, la finalidad es la misma: exonerar de IGV e IR a los prestadores de servicios turísticos y a los aplicativos que brindan servicios en este sector

En el documento de la Comisión de Economía, no hay una exoneración directa, sino que “faculta” al Poder Ejecutivo a que realice las exoneraciones mencionadas, mientras que en el dictamen de la Comisión de Comercio Exterior sí se cambian directamente las leyes de IGV y de IR, para incluir al sector turismo en la exoneración.

Otra diferencia entre estos documentos es el plazo de aplicación. En ambos se señala que se dé durante el periodo de emergencia que sería declarado con la ley. Pero en el dictamen de Economía se plantea 18 meses y en el de Comercio Exterior son 36 meses.

“Según la Sunat, en el 2018 hoteles, restaurantes, transportes de pasajeros y agencias de viajes generaron recaudación por IGV e IR por S/ 828 millones”.



Tanto el presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa, como el de Comercio Exterior y Turismo, Edward Zárate, indicaron a Gestión que en caso se ponga a debate esta iniciativa se preparará un texto consensuado.

Según la Ley de Turismo, se consideran prestadores turísticos a quienes brindan servicios de hospedaje, de agencias operadoras de viajes y turismo, de transporte turístico, de guías de turismo, de organización de congresos, convenciones y eventos, de orientadores turísticos, de restaurantes, de centros de turismo termal y/o similares, de turismo aventura, ecoturismo o similares; y de juegos de casino y máquinas tragamonedas. Sin embargo, estos últimos no estarían incluidos en los beneficios.

Objeciones

Para el tributarista Jorge Picón, el problema de la norma es que tiene definiciones muy amplias, cuando las exoneraciones tributarias se aplican a actividades específicas que deberían estar precisadas en la redacción.

“Imagínate un restaurante, cómo distingues la parte que sirve comida para el mercado local con la que sirve a los turistas. Resulta altamente improbable establecer el ámbito de aplicación de este beneficio”, refirió.

En el caso del IR, sostuvo que una exoneración no tiene mucho sentido cuando las empresas del rubro no van a tener ganancias por estar paralizadas y, por lo tanto, no habría qué exonerar, porque al no generar renta, no pagarían el tributo.

