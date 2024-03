El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que sigue firme con su postura de realizar una norma para el recorte de gastos “irrelevantes” en el sector público, pero dejó en claro que no se podrá tocar al Congreso de la República del Perú. ¿Por qué razón?

De acuerdo al titular del MEF, José Arista, esta medida no podrá ser aplicada en el Parlamento, que es cuestionado por sus altos gastos y bonos, debido a que es una institución con autonomía presupuestaria .

“Lamentablemente, el Parlamento tiene autonomía; es decir, no se puede legislar sobre ellos porque la norma dice que un acuerdo del Congreso tiene fuerza de ley. Ellos tienen la liberalidad financiera y pueden hacer con su presupuesto lo que mejor crean conveniente. Hay que ser respetuoso con lo que dice la constitución en ese aspecto”, anotó el ministro.

Si bien no podrán tocar al Congreso, Arista mencionó que los recortes de gastos “irrelevantes” se realizará en consultorías, viajes y adquisiciones de vehículos, entre otros.

“La idea es prescindir de algunos gastos que no ayudan a la gestión. Por ejemplo, en la regiones, los vicerrectores, secretarios generales, los que inician nuevos proyectos. Además, andan en carros públicos, entonces, no me parece que uno tenga que pagar impuesto para que un funcionario tenga mayores niveles de comodidad . Eso hay que reducirlo, no contribuye a nada”, dijo.

Agregó que el Decreto de Urgencia se realizará en los próximos días, porque se incorporará la propuesta de varios sectores.

“Con los recortes, reducción o liposucción del presupuesto, ayer (miércoles) presentamos nuestra propuesta y los ministros quieren contribuir y ese aporte hay que incorporar lo en la norma. Así que en unos días más vamos a presentarlo”, refirió.

Exoneraciones tributarias

Pese que al inicio de su gestión mencionó que “la idea es reducir exoneraciones tributarias”, Arista ahora señaló que no se eliminarán, pero exhortó al Congreso a no crear más.

“No tenemos ningún programa de exoneraciones ni lo estamos revisando. Ojalá el Congreso no nos cree más exoneraciones”, puntualizó.

