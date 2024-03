El Primer Ministro, Gustavo Adrianzen, compartió detalles sobre las medidas que se tomarán para impulsar la reactivación económica y fortalecer la estabilidad fiscal del país. En conferencia de prensa, Adrianzen enfatizó la importancia de estas acciones para enfrentar los desafíos económicos actuales y avanzar hacia la recuperación.

“Es sumamente importante porque me venían pidiendo acciones concretas para la reactivación económica, ya las tenemos identificadas, y serán puestas en ejecución rápidamente para lograr el objetivo”, declaró el Primer Ministro, sin dar detalles sobre estas iniciativas.

Una de las medidas clave anunciadas es la implementación de reformas al presupuesto aprobado para este año. Adrianzen subrayó la necesidad de garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y mencionó la aprobación unánime de una reforma del presupuesto.

A inicio de su gestión, el Ministro de Economía y Finanzas, José Arista, anunció que revisaría el presupuesto para hacer recortes en gastos no críticos, aunque estos no incluirían los amplios aumentos en las remuneraciones a funcionales estatales. Aunque no atacaría el grueso del gasto, expertos mencionan que estos recortes podrían reducir en 10% el presupuesto estimado para este año.

“Se buscará limitar del uso de recursos públicos para gastos no críticos, tales como consultorías, viajes y adquisiciones de vehículos, entre otros”, detalló el primer ministro.

Esta reforma, que apunta a una gestión más responsable de los fondos estatales, se espera que genere una significativa reducción en los gastos superfluos y contribuya a la estabilidad fiscal a largo plazo. El premier enfatizó que estas medidas son fundamentales para optimizar el uso de los recursos disponibles y garantizar que se asignen de manera efectiva a áreas prioritarias que impulsen el crecimiento económico.