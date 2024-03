En la última conferencia tras el Consejo de Ministros, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, remarcó la urgencia de reactivar los proyectos en el país como una estrategia fundamental para revitalizar la economía nacional. En medio de un año recesión, el enfoque recae en maximizar los recursos disponibles para generar ingresos que satisfagan las necesidades del país, dice el ministro.

Mucho destacó la importancia de una lista variada de proyectos, entre los cuales se encuentran iniciativas como Conga y Tía María . Estos dos últimos proyectos han sido ampliamente criticadas por comunidades campesinas. Sin embargo, estas se encontrarían a punto de ser impulsadas durante este año. Esta diversificación en la cartera de proyectos sería el objetivo del ministerio para impulsar el crecimiento económico y garantizar una mayor estabilidad financiera.

“En esa lista de proyectos hay varios además de los mencionados (Conga y Tía María), que están muy cercano para ser impulsados este año”, precisó.

En referencia a las inversiones en el sector minero, el ministro expresó la determinación del Gobierno de que no disminuya el monto de inversión minera este año, respecto al año pasado, enfatizando las perspectivas de inversión que se vislumbran para 2024. Detalles específicos sobre estas inversiones aún no han sido anunciados. Cabe indicar que en el 2023, la inversión minera sumó US$ 4,715 millones, superando la meta propuesta a mediados del año pasado (US$ 4700 millones), pero una disminución interanual de 9.9% a lo registrado durante el 2022 (US$ 5,235 millones).

LEA TAMBIÉN: Talsa Agroexport mira nuevos mercados para el espárrago ante mayor exigencia de Europa

Tía María y Conga

Cabe recordar que el ministro se mostró a favor de que se retome la construcción de la mina Conga, ubicada en la región Cajamarca.

“ Conga es un proyecto que para mí igual debe retomarse la construcción. El escenario también ha cambiado. Cajamarca necesita de Conga ”, mencionó en una entrevista.

Sobre Tía María precisó que “debería salir porque es una necesidad para Arequipa y el Perú”, pese a la oposición mostrada por algunas comunidades del valle del Tambo.

LEA TAMBIÉN: Rutas de Lima pide a MML cumplir con indemnización tras ratificarse laudos

Interpelación en el Congreso

Al abordar el tema de la interpelación de cuatro ministros por el Congreso de la República del Perú, el ministro afirmó que entiende que este es proceso dentro del ejercicio democrático y se comprometió a proporcionar respuestas claras a todas las preguntas que puedan surgir en relación con la idoneidad del cargo que ocupa.