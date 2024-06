A las tres de la tarde, la Comisión de Vivienda del Congreso había convocado a los tres actores principales del sector saneamiento, Sunass, Sedapal y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), para discutir los alcances del Decreto Legislativo (D. Leg.) 1620, que reforma la norma vigente que regula los esquemas tarifarios de las 50 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) que operan en Perú. Sin embargo, de los citados, solo asistió el regulador.

El presidente ejecutivo de la Sunass, Mauro Gutiérrez, se presentó para reiterar sus cuestionamientos a la norma, entre ellos que se incluyan nuevos componentes a la fórmula para la definición de las tarifas.

Como reveló el funcionario en entrevista con Gestión, por esa nueva metodología, las tarifas de agua se incrementarían en todo el país, en algunas regiones hasta en ocho veces. A esta advertencia, voceros del MVCS la han llamado “tarifazo”. Si bien la cartera ha negado que esto vaya a ocurrir, el Congreso los citó para discutir esta posibilidad.

La titular de la comisión de Vivienda, María Agüero, aseguró que la ministra Hania Pérez de Cuéllar, sí estaba presente en el Congreso a la hora de la sesión del grupo de trabajo que preside. Sin embargo, según fuentes de este diario, acudió al Legislativo para reunirse con el presidente de este poder del Estado, Alejandro Soto.

“Es la cuarta vez que la citamos, la hemos invitado a tres sesiones consecutivas previamente. Hoy vemos las consecuencia de esta ley con el incremento de la tarifa del agua potable. Eso no lo decimos nosotros, sino un organismo del gobierno, como es Sunass”, dijo Agüero.

Por ese motivo, congresistas miembros de este grupo de trabajo, como Edwin Martínez, aseguraron que deberían ya no deberían tolerar más las ausencias de la ministra Pérez de Cuéllar.

“Al igual que los demás miembros de la comisión estoy muy extrañado porque la ministra hasta ahora no responde claramente a los cuestionamientos que no hace solo este grupo de trabajo. (...) Es una clara muestra de indiferencia e irrealidad sobre dónde vive, no vive en el Perú. Yo le pido presidenta, sino se logra que venga, que trabajemos en cada una de nuestras bancadas para poder interpelar a la ministra y luego su censura”, sostuvo.

Frente a ello, Agüero recordó que este Congreso ya interpeló a Pérez de Cuellar, pero que han sido “bastante tolerantes” con ella respecto a su asistencia a la comisión que preside.

A la comisión también estaba citado también el presidente del directorio de Sedapal, Jorge Gómez, quien ayer presidió una conferencia de prensa para quejarse de presuntos errores de cálculo de parte de Sunass para el esquema tarifario de la EPS de Lima.

Sin embargo, Agüero informó que la comitiva de Sedapal llegó a las instalaciones del Congreso, concretamente hasta las oficinas de protocolo, pero que procedieron a retirarse. Fuentes de la EPS limeña indicaron que Gómez también fue a reunirse, junto a la ministra, con el presidente del Legislativo.

La titular de la Comisión de Vivienda adelantó que volverán a citar, tanto a Pérez de Cuéllar como a Gómez, al grupo de trabajo este viernes a las ocho de la mañana. “Que quede claro que es el Ejecutivo quien no está queriendo transparentar, informar y comunicarse con la población”, agregó.

