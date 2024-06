Gestión conversó con el gerente general, Julio De la Rocha; Humberto Reyes, gerente de Desarrollo e Investigación; y Percy Echave, Jefe del Equipo de Planeamiento Operativo y Financiero de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) limeña. El mensaje general que dejaron es que hace falta transparencia de parte de Sunass respecto a varios cálculos que realizan sobre Sedapal.

Como se recuerda, el presidente ejecutivo de la Sunass, Mauro Gutiérrez, aseguró que en el caso de la tarifa de agua de Sedapal, esta debería incrementarse en 97% como consecuencia del rebalanceo tarifario que el D.Leg. 1620 les exige hacer en máximo dos años.

Cifras sueltas

La plana gerencial de Sedapal asegura desconocer cómo es que Sunass ha llegado a la conclusión de que deben incrementar su tarifa de agua. “En marzo presentaron una evaluación de medio término, que incluye los primeros dos años regulados, ahí dicen que Sedapal no tiene desfase tarifario. Entonces, cómo ahora dicen que necesitamos duplicar la tarifa. Hay una contradicción”, afirma Reyes.

Como se recuerda, el modelo tarifario actual de Sedapal rige para el periodo 2022-2026. De acuerdo a este esquema aprobado por Sunass, en 2024 les correspondía un incremento tarifario del 8.4%, que pudo ser menor, según el mismo regulador, si es que estaba sujeto al cumplimiento de metas. Sin embargo, a consecuencia del D. Leg. 1620, pudieron aprobar el aumento completo.

Sunass aseguró a Gestión que Sedapal solo cumplió el 55.6% de sus 12 metas de gestión, con lo que, de haber estado sujeto el incremento al cumplimiento de estas, el aumento de la tarifa para 2024 habría sido de 4.6%, no 8.4%. Pero Sedapal dice desconocer cuál es el resultado de su cumplimiento de metas más actual.

“Respecto al primer año regulado, Sunass nos dijo que cumplimos al 80%. Sobre el segundo año, nos dicen que aún están revisando. Si a ustedes les dice que hemos cumplido al 55.6%, pues que lo sustente. Cuando nosotros pedimos audiencia para pedir información, no nos la dan. No puede ser posible que los supervisados no tengamos la data y la prensa sí”, cuestiona De La Rocha.

Por ese motivo, el gerente general de Sedapal sugiere que debería hacerse un diagnóstico auditado sobre la realidad financiera y el modelo tarifario de Sedapal, que contraste las cifras que la propia EPS genera y las que Sunass dice tener al respecto.

“Lamentablemente el regulador no maneja la misma información que nosotros. Cabría la posibilidad de hacer un peritaje, de parte de un tercero, para que determine quién tiene la razón, contando con datos fidedignos para que evalúen”, propone De La Rocha.

Aparte, desconocen con claridad como Sunass define sus metas de gestión y, sobre todo, cuál es el criterio para aplicar multas por incumplimiento. Aseguran que Sunass siempre les coloca la sanción máxima de 500 UIT, pero que a otras EPS, por la misma falta, les exige multas por mucho menor valor: 10 UIT.

“Para fijar las metas, toman inicialmente información que nosotros les enviamos en el plan maestro optimizado. Pero ellos escogen de allí que proyectos considerar y según eso definen las metas. Ningún proyecto es un reloj exacto donde se cumplen todos los hitos con completa exactitud. Hay situaciones diversas que originan postergaciones o atrasos, sin que sea nuestra responsabilidad”, refiere Echave.

Posición regional

Para exigir aumentos tarifarios, la EPS limeña ha dicho en reiteradas oportunidades que, en comparación a otras capitales de América Latina, Sedapal es la que tiene la tarifa más baja.

Sin embargo, Sunass afirma que, tras su aumento tarifario aprobado este mismo año, Sedapal ahora está a mitad de tabla, adelante de su similar chileno, Aguas Andinas. La diferencia sería de solo US$ 0,04 por metro cúbico (m3) de agua (ver tabla).

El regulador se basa en un estudio de la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas (Aderasa), el cual supuestamente ya está actualizado al 2024. Sin embargo, Reyes de Sedapal asegura que eso no dice el informe de la entidad regional.

“Eso no dice Aderasa. Su documento muestra el nivel de tarifa promedio que tiene la empresa al año 2022. No considera que estemos arriba de Santiago. Ellos cobran aproximadamente US$ 1,03 el m3, Sedapal US$ 0,90 el m3. Ahí hay un desfase tarifario en comparativa a ciudades similares a Lima”, afirma el también ex gerente general encargado de Sedapal.

Como parte de su encargatura, fue Reyes quien consultó formalmente a Sunass si podían subir la tarifa de agua en 2024 sin sujetarla al cumplimiento de metas, pedido que fue validado por el regulador, como también contó Gestión.

