Luego de la polémica generada por el anuncio de la Sunass respecto a un futuro incremento tarifario para las 50 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), Sedapal se pronunció respecto al modelo tarifario vigente que el regulador les ha aprobado para el quinquenio 2022-2026. Según voceros de la empresa encargada de Lima y Callao, Sunass no ha considerado variables necesarias para que sus números estén en azul.

Según explicó Percy Echave, Jefe del Equipo de Planeamiento Operativo y Financiero de Sedapal, en conferencia de prensa, Sunass habría hecho mal los cálculos de dos conceptos claves de su modelo tarifario. el cierre financiero y el cierre económico.

Además, de acuerdo a Jorge Gómez, presidente del directorio de Sedapal, el regulador no les entregó voluntariamente el detalle de dichos cálculos. Por ese motivo, tuvieron que pedir la información vía un pedido de transparencia.

Malos cálculos

Echave manifestó que, a raíz de la información obtenida por transparencia, Sedapal verificó los cálculos de Sunass para su esquema tarifario. Como resultado, habrían llegado a la conclusión de que en los cinco años de duración del modelo tarifario su flujo de caja sería negativo.

“Pudimos identificar que el supuesto de saldo de caja no era tal, S/ 117 millones se consideraron erróneamente. Era un préstamo para un proyecto futuro. No podíamos usar eso para operación y mantenimiento. Con ese arreglo, ya pasan a negativo tres de los cinco años regulados”, aseguró.

Sin embargo, Echave explicó que, en el caso de los dos años restantes, el resultado tampoco sería positivo realmente. De acuerdo al vocero de Sedapal, Sunass les solicitó destinar un porcentaje de sus ingresos a un fondo de inversión intangible. Descontado ese dinero, todo el periodo regulatorio estaría en negativo.

“Si descontamos esos ingresos que se destinan a fondos, que no serán utilizados en este quinquenio, vemos que nuestros cincos años del periodo regulatorio están en negativo. Si es así, ¿cómo operamos la empresa?, ¿cómo realizamos una operación y mantenimiento de redes?”, cuestionó Echave.

A su turno, Gómez, presidente del directorio de Sedapal, exigió a Sunass sentarse a una mesa técnica con ellos para arreglar este problema.

“Alzamos nuestra voz de protesta contra el regulador que nos ha ocasionado un problema tremendo. Tenemos un desequilibrio financiero, queremos sincerar la empresa para dar un mejor servicio, pero cómo podemos hacerlo si tenemos problemas con el modelo tarifario”, refirió.

EPS de provincia piden transparencia

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes voceros de la EPS Grau (Piura), EPS San Martín, Emapica (Ica) y Epsel (Lambayeque). Los cuatro representantes expusieron sus problemas actuales respecto a los esquemas tarifarios que Sunass aprobó para sus gestiones actuales.

Marco Vargas, gerente general de la EPS Grau, recordó que su empresa es la única EPS que se encuentra en proceso concursal. “Desde 2001 a la fecha estamos en quiebra. Con eso no podemos cumplir las metas que nos exige Sunass si no tenemos una tarifa para llegar al equilibrio económico financiero”, sostuvo.

Vargas aseguró que, por tener tarifas atrasadas, en los últimos cinco años, la EPS Grau mantiene una deuda que supera los S/ 100 millones.

El resto de voceros también criticó que Sunass no les ha autorizado un incremento tarifario programado desde hace más de 10 años. “Administramos 27 localidades, pero desde 2013 no tenemos incremento tarifario. Nosotros necesitamos un servicio de calidad. ¿Cómo podemos dar eso si nuestra tarifa no está acorde a nuestros costos de operación y mantenimiento?”, dijo Manuel Irigoyen, gerente de Epsel, la EPS de Lambayeque.

Finalmente, Max Carbajal, Director General de Políticas y Regulación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) descartó que, la exigencia de hacer un rebalanceo tarifario a Sunass retratada en el Decreto Legislativo 1620, implique que se haga un “tarifazo”.

“En principio se le dan dos años para que Sunass haga el análisis caso por caso. El regulador tiene la tarea de evaluar. Ya han presentado la brecha total. Al terminar ese periodo deberá decir cómo serán las medidas, si corresponde subida o no de tarifas, y qué se hará caso por caso”, explicó.

