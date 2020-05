Ante las aglomeraciones y la falta del cumplimiento de las medidas sanitarias por quienes han salido a trabajar de manera informal al no resistir económicamente la cuarentena; la presidenta de la Confiep, María Isabel León, propuso al Gobierno que reoriente la estrategia de contención del COVID-19 con protocolos sencillos.

A lo que se suma interiorizar las prácticas sanitarias como el uso de mascarillas, lavado de manos y el respeto al distanciamiento social.

“La reapertura de la economía tiene que darse con el convencimiento de cumplir los protocolos se seguridad, de eso no tenemos duda, pero todos esos protocolos están dirigidos al sector formal. El sector informal que no tiene cómo ser identificado y controlado, es precisamente el que ahora fomenta las aglomeraciones, creando más focos de contagio”, subrayó durante su participación en el webinar del Consejo Canadiense para las Américas sobre la reapertura económica del Perú.

León de Céspedes reiteró su preocupación por los 12 millones de peruanos que trabajan en la informalidad y que representan el 73% de la fuerza laboral peruana, que en la actual coyuntura se han visto impedidos de generar sus ingresos diarios o han perdido sus puestos de empleo en las Mypes.

“Es necesario reactivar la economía para que no quiebren las empresas y no se pierdan los empleos, enmarcado siempre en el cuidado a la salud de los trabajadores, eso lo tiene muy claro el sector formal. Pero también se debe cuidar a aquellas familias peruanas que ya no pueden quedarse en sus casas porque viven del día a día”, apuntó.

En el webinar también participaron Dan Collyns, periodista en Perú para The Guardian; Patricia García, exministra de salud y docente e investigadora de la Universidad Cayetano Heredia; y Eduardo Recoba, corresponsal económico para América Latina para iForex Financial News.