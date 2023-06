La gerente general de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (Anacab), Elizabeth Cavero, indicó a Gestión que la necesidad de prevenir la picadura del mosquito transmisor del dengue ha elevado la demanda por repelentes, principalmente en la regiones situadas en costa norte.

Mencionó que este panorama de incremento de adquisición de este producto no ha generado un desabastecimiento.

“Como promedio, entre los meses de febrero y mayo, esta mayor demanda ha sido de entre 200% y 300%, lo que ha supuesto un esfuerzo importante en la cadena de abastecimiento de las boticas y sus proveedores para mantener el producto a disposición del público”, explicó.

Cavero señaló que el incremento de la demanda se observa en todas las líneas y presentaciones de repelentes como aerosol, crema y loción. De estos tipos los más solicitados son para adultos en comparación a los especiales para niños y bebés.

“Las cadenas de boticas ofrecen una amplia variedad de marcas, presentaciones y concentración de los repelentes y garantizan un alto estándar en el almacenamiento y dispensación de los productos, que dan garantía de calidad, eficacia y seguridad a los consumidores”, remarcó la gerente del citado gremio de boticas.

Respecto al tema de algún reporte de variación de precios ante el incremento de consumidores, afirmó que Anacab no cuenta con esa información ya que son políticas de cada empresa. No obstante, mencionó que por sus propias publicaciones, las compañías han anunciado que no hay incrementos.

El alza de la demanda de repelentes se reporta en las diversas presentaciones como aerosol, crema y otros. Foto: Unsplash

Por su parte, la presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias (Aspefar), María Jiménez, señaló que desde enero pasado se reportó un alza en la demanda de repelentes. “ Al inicio del año fue el incremento de a pocos, pero en mayo ya se incrementó a un 40% . El año pasado [la compra] fue menos. Siempre en esta época la venta de repelentes va en aumento, pero ahora es mucho mayor la demanda”, manifestó a Gestión.

En otro momento, la representante de este gremio de farmacéuticos comentó que en marzo sí se reportó un desabastecimiento de este producto que evita la picadura del mosquito. No obstante. mencionó que a partir de abril ya se normalizó la producción de repelentes por parte de los laboratorios, por lo que ya no se volvió a registrar una escasez del producto en estos establecimientos.

Jiménez también coincidió con Anacab respecto a que las regiones que más realizan compras de repelentes son las que están ubicadas al norte y que fueron afectadas por el ciclón Yaku con las lluvias intensas y ahora con El Niño costero. Mencionó que Piura ahora es el departamento que viene registrando un aumento de adquisición de este producto.

“Los más solicitados son repelente en spray y sachet. La marca más solicitada es la Premium en diversas presentaciones”, dijo. Respecto al precio dijo que se ha elevado entre un 10% y a un 20% dependiendo de la marca y presentación.

Ante la llegada de El Niño global al Perú, la titular de Aspefar dijo que los laboratorios ya deben estar preparados para esta situación respecto al abastecimiento. “Lo interesante es que también el Gobierno esté preparado para atender a las personas porque no todos tienen acceso a comprar los repelentes, y sobre todo las personas que están más expuestas a estos eventos climáticos”, refirió.

Demanda de repelentes crece vía online

En la misma línea, el director Comercial de falabella.com, Jason Huertas, señaló que el interés de compra de repelentes de uso personal no solo registra un alza en los establecimientos farmacéuticos sino también a través de su tienda digital.

“Comienza un alza en el mes de marzo y mayo es el pico de venta en lo que va del año. Vemos un incremento de triple dígito versus el año pasado”, citó a Gestión. Huertas afirmó que pese a la demanda, a la fecha, el precio promedio del producto se mantiene.

Entre los tipos de repelentes adquiridos a través de su portal digital falabella.com figuran la marca Floresta en sus presentaciones de display, personales y familiares, con un precio promedio de S/ 16. También la marca Badger (un producto orgánico) a un precio promedio de S/ 62.

Huertas mencionó que los repelentes en presentación en spray de tamaño familiar 120 gr. son los más solicitados por los usuarios.

“La venta se encuentra concentrada en Lima, más del 60% en lo que va de enero a mayo de este año. Las provincias con mayor venta son Piura y Trujillo”, mencionó.

El representante de falabella.com también detalló también sobre el aumento de la demanda por otros compuestos para matar insectos como el ‘Aedes aegypti’. Se trata de los insecticidas .

“ La venta de este tipo de productos viene creciendo a triple digito mes a mes, con un pico fuerte en marzo y abril ”, dijo. Asimismo, como ocurre con los repelentes de uso personal en este caso también el crecimiento es de e triple dígito en comparación con el 2022. Lo propio ocurre con el precio que aseguran se mantiene a la fecha.

“ La venta principalmente viene de Lima (67%) , seguida de Piura (7%), Trujillo (6%), Chiclayo (4%) y Arequipa (3%) ”, agregó.

Detalló que la lámpara atrapa zancudos, es el producto más buscado y vendido a través de su tienda digital.

A continuación, los insecticidas más vendidos:

PRODUCTO PRECIO Foco elimina zancudo S/ 9.90 Raqueta elimina zancudo S/ 19.90 Lámpara atrapa zancudos S/ 21.90 Spray Espanta Mosquitos/Zancudos S/ 24.90 Raid Repuesto S/ 25.00 Raid eléctrico S/ 36.40 Repelente Portatil De Cucarachas Ratas Zancudos Y Plagas S/ 39.90 Máquina Elimina Zancudos 3D Biónico Mdtech 60m² S/ 325.00

Repelente de insectos es la forma de protegerse de forma individual (Foto: Shutterstock)

La distribución de repelente natural

El repelente es un tipo de producto que debería formar parte de las acciones que deben tomarse para prevenir las enfermedades transmitidas por insectos, entre las cuales figuran el dengue que prevalece en el Perú, así como para proteger a los ciudadanos de posibles infecciones de otras enfermedades como el zika y chikungunya.

Este concepto lo viene implementando el Seguro Social de Salud (Essalud) a través del área de Farmacia del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Un equipo de profesionales de la salud capacitados han elaborado desde marzo de este año unos 25,000 potes de repelentes naturales de 30gr.

“Estos productos han sido distribuidos a diversas regiones afectadas por casos de dengue como: Piura, Ica, Huánuco, en Lima, en el sur chico (Lurín, Mala y Cañete) y en el norte chico como Huacho, Huaral, Chancay, Barranca y Paramonga”, señaló la doctora Gabriela Minaya, gerenta de Medicina Complementaria de Essalud a Gestión.

A fin que la producir más de estos repelentes, el área de Farmacia del hospital Edgardo Rebagliati viene capacitando a profesionales de las farmacias de Essalud y del Ministerio de Salud (Minsa) como el Hospital de Huaraz, Hospital Alcántara, Hospital de Cañete, Hospital de Huancayo y Hospital de Ayacucho. El objetivo de estas charlas instructivas se busca que el repelente se prepare en sus localidades y sea más factible su distribución.

Repelentes de Essalud se reparten gratuitamente y el área farmacéutica tiene previsto elaborar más de 25,000 potes.

Respecto a la distribución de este tipo de repelentes, la doctora Minaya Martínez dijo que se realiza a los establecimientos afectados y se entrega a los asegurados en las charlas de prevención y se prescribe con receta médica a familiares de pacientes con dengue. A los no asegurados se les entrega durante las campañas que realiza el Hospital Perú de manera itinerante.

“En los próximos días se prevé entregar más repelentes a las regiones del norte, centro y oriente del país, según la incidencia de dengue. Asimismo, la cifra a elaborar podría superar la cantidad que hasta ahora se ha producido”, agregó.

¿Cómo es su preparación? La gerenta de Medicina Complementaria de Essalud explicó que la elaboración de repelentes es de forma natural. Es decir, contienen agua destilada, carbómero, dos aceites esenciales (menta y hierba luisa). Estos repelentes son para evitar la picadura de los mosquitos y de esa forma la propagación del dengue, otra patología que se presenta después de estas intensas lluvias que ha azotado a nuestro país.

Los componentes de este producto que busca acabar con el zancudo son: carbómero 940, propilenglicol, polisorbato 80, trietanolamina para llevar, aceite esencial menta piperita, aceite esencial cymbopogon citratus (hierba Luisa) y agua destilada.

“Los aceites esenciales de hierba luisa y menta cuentan con evidencia científica que sustenta su efecto repelente y tiempo de protección contra el mosquito Aedes aegypti”, mencionó la doctora Martínez.

El procedimiento de elaboración del repelente es el siguiente:

Mezclar el propilenglicol con el agua destilada, sobre esta mezcla dispersar el carbómero 940 previamente tamizado, Utilizar un beaker de 2 litros.

Dejar en reposo 24 a 36 horas hasta hidratación del carbómero en un envase cerrado y hermético.

Adicionar trietanolamina hasta completar la gelificación del carbomero dejar en un rango de pH de 6,0 – 6.5.

Mezclar suavemente con la varilla de vidrio hasta obtener un gel uniforme, evitar formación de burbujas de aire.

Mezclar en un beaker 50 ml el polisorbato 80 con los dos aceites esenciales.

Adicionar la mezcla de aceites sobre el gel, homogenizar con movimientos envolventes, lentamente y envasar.

