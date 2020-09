La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) informó que su Comité de Plásticos ha solicitado formalmente al Ministerio de la Producción postergar por dos años los plazos del reglamento de la “Ley de plásticos de un solo uso”.

El presidente de dicho comité, Jesús Salazar Nishi, argumentó que el subsector necesita recuperarse tras haber sido golpeado por la paralización productiva a causa de la Emergencia Nacional por el COVID-19, puesto que ello obligó a las empresas de este rubro a posponer sus planes e inversiones para adecuarse al nuevo reglamento este 2020.

Salazar Nishi señaló que un motivo importante para sustentar este pedido formal, del que aún esperan un pronunciamiento oficial del Produce, es el aporte sanitario que los productos de plástico y envases de tecnopor están ofreciendo a la población en el contexto de la pandemia de COVID-19.

“El llamado plástico de un solo uso está ayudando a romper la cadena de contagios en todo el mundo y la población está demandando más estos productos pues sabe que con los “descartables” pueden lograrlo”, manifestó.

La otra razón se centra en que la industria plástica está muy golpeada y las empresas no saben cómo cerrarán el año, pues incluso muchas empresas corren el peligro de quebrar. “En estos momentos las empresas no tenemos la capacidad financiera ni los avances en innovación y tecnología para llevar a cabo el cambio de matrices productivas para el 2021. Consideramos que no es oportuno que se nos pida hacer grandes cambios”, expresó.

Por dichas razones, el dirigente industrial del sector plásticos señaló la necesidad de postergar los plazos, pues las empresas no han podido avanzar lo necesario para el cumplimiento del reglamento, pues las condiciones para hacerlo cambiaron sustancialmente por el COVID-19. “No se debe mirar al reglamento bajo la misma óptica de hace dos años, cuando no había pandemia. Incluso, el Estado se ha visto obligado a cambiar proyectos y presupuestos que tenía previstos, las empresas están en la misma situación por esta difícil coyuntura”, resaltó.

Salazar aclaró que este pedido de postergación no significa que la norma deje de cumplirse, sino solamente que se haga un paréntesis de espera, hasta que las empresas del sector puedan revertir la difícil situación que hoy experimentan. “Creemos que la recuperación de la industria tomará al menos un par de años, por lo que la implementación del reglamento debería considerar ese mismo plazo”, precisó.

Finalmente, indicó que otro problema para la implementación del reglamento el próximo año es la falta de provisión de material plástico reciclado. “El reciclaje debe dejar de ser informal en el Perú. El reglamento actual exige a las empresas usar materia prima reciclada cuando este mercado está en manos de informales”, sostuvo.