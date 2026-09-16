El nuevo Gobierno de Perú busca enrumbarse en reformas estructurales. En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la conformación de cuatro comisiones presidenciales con foco en áreas clave: informalidad, mercados financieros, inversión y evasión tributaria .

Sobre la de mercados financieros, el ministro del sector, Elmer Cuba, precisó que estará dedicada a los mercados financieros, tanto de créditos como capitales, y será liderada por Martín Naranjo y Miguel Palomino.

Naranjo es hoy presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) y Palomino es presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Con esto en mente, en entrevista con Gestión en agosto último, refirió: “Un país en desarrollo como el Perú necesita fondeo razonable a plazos largos. Eso pasa también por repensar todo el esquema del mercado de capitales. Por eso [vamos a crear] esta comisión. No quiero adelantar ni juicio, ni sesgar lo que ellos pueden decir. Ellos comienzan con la página en blanco [...]”.

En términos sencillos, se puede decir que el mercado de capitales es un tipo de mercado financiero donde se compran y venden activos de renta variable (como acciones) y de renta fija (como bonos) a medio y largo plazo.

Aunque el ministro no adelantó qué se pondrá sobre la mesa para el mercado de capitales, Gestión reunirá a cuatro expertos que darán luces sobre este tema. Iván Zárate, gerente general de SURA Investments SAF; Alfredo Thorne, director principal de Thorne & Associates y exministro de Economía y Finanzas; Horacio Córdova, gerente senior de estrategias de negociación de nuam; y Andrés Kuan-Veng, presidente del Consejo Directivo de Procapitales, comentarán cuáles son los “no negociables” que esperan se discutan en la comisión.

Hay que recordar que este espacio donde el Gobierno planea diagnosticar y proponer medidas concretas durará 90 días.

En esta nueva edición de “Diálogos”, de diario Gestión, esta vez de la mano de SURA Investments, los expertos también “adelantarán” el diagnóstico del mercado y la visión para el futuro. Este espacio servirá para conocer el punto de partida de la comisión presidencial y poder evaluar con más detalle sus futuras propuestas.