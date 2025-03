Las exportaciones mineras de Perú proyectan un crecimiento sostenido para este 2025, con un aumento esperado de alrededor del 10% a 15%. Así lo afirmó Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de Comex.

El especialista destacó que, después de un crecimiento notable en los últimos años, las expectativas siguen siendo positivas, aunque con algunos desafíos por resolver.

Destacó que las exportaciones peruanas crecieron en más de 15% en 2024, alcanzando una cifra histórica de US$ 74.7 millones, un resultado que no se registraba antes de la pandemia. Zacnich agregó que esta situación estuvo impulsada principalmente por los altos precios de los metales.

“En los dos últimos años, las exportaciones totales crecieron un 15%, las exportaciones mineras aumentaron un 16%, y las agrícolas un 20%. Estos han sido valores atípicos impulsados por factores externos, como los precios de los metales. Para este 2025, esperamos que el crecimiento se mantenga en dos dígitos, ojalá por encima del 10%, pero todo depende de cómo se resuelva la primera mitad del año”, comentó Zacnich, en el programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

También hizo un llamado de cautela ante la situación política y social del país debido a la creciente inseguridad.

El reto de la tramitología

A pesar de las perspectivas positivas, Zacnich también subrayó uno de los problemas estructurales que afecta a la minería peruana: la tramitología.

Si bien el país mantiene una cartera de proyectos de inversión minera de alrededor de US$ 63.000 millones, no obstante, el experto afirma que la ejecución de estas iniciativas sigue estancada debido al exceso de burocracia y trámites administrativos.

“Eso no solamente afecta a la dinámica de los negocios de las personas, de las familias, sino también al empresariado pequeño, mediano y grande. Si no tenemos liberados esos cuellos de botella, lamentablemente no vamos a tener un país mucho más exportador ni asegurar esa sostenibilidad que tenemos en materia de exportaciones”, refirió en el programa del IIMP.

En este contexto, Comex plantea la mejora de la normativa y el impulso de proyectos alternativos como el cabotaje entre puertos peruanos, que podría servir como una vía de acceso alternativa para exportar productos desde las regiones.