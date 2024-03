Este primero de marzo se conmemoran 14 años de la puesta en vigencia del tratado de libre comercio (TLC) entre el Perú y China, que marcó el inicio de una relación comercial estratégica entre ambas naciones, bajo la promesa de facilitar el intercambio de bienes y servicios, y fomentar la cooperación en diversos ámbitos destacó ComexPerú.

Así, observó que, a lo largo de los últimos 14 años, el intercambio comercial con el gigante asiático ha sido un motor clave para el crecimiento de las exportaciones peruanas, pues entre 2010 y 2023, las exportaciones a China crecieron un 325.9%, con una tasa de crecimiento del 13.2% por año, según cifras de la Sunat.

En 2023, las exportaciones tuvieron un valor de US$ 23,156 millones, lo que representó un 36% de los envíos totales. De esa forma, se observa que el peso de dicho país en la canasta exportadora nacional ha aumentado significativamente desde la entrada en vigor del TLC (15.2%), anotó ComexPerú.

Resaltó igualmente que China se convirtió en el principal destino de los envíos nacionales. En 2010, las exportaciones sumaron US$ 5,437 millones y se cuadriplicaron para 2023. El primer lugar de China en el ranking de países se ha mantenido por los últimos años y la diferencia entre las exportaciones de los otros países es amplia.

Sector tradicional

Respecto del sector tradicional, durante 2023, nuestros envíos a China alcanzaron un valor de US$ 22,194 millones. De este total, resalta el sector minero, que contribuyó con US$ 21,163 millones, lo que representa el 95.4% de las exportaciones totales en este rubro.

Dentro de este, los envíos de cobre lideraron con US$ 15,604 millones, lo que equivale al 73.7% del total, seguidos por los minerales de hierro y sus concentrados, con US$ 1,638 millones (7.7%), y los minerales de plomo, con US$ 1,095 millones (5.2%).

Envíos no tradicionales

Por su parte, las exportaciones del sector no tradicional al gigante asiático sumaron US$ 962 millones. Entre ellos destacaron sectores como el pesquero (US$ 441 millones; 45.9% del total de exportaciones no tradicionales a China), el agropecuario (US$ 367 millones; 38.2%), el textil (US$ 71 millones; 7.4%) y el químico (US$ 31 millones; 3.3%).

Cabe señalar que el desempeño general de las exportaciones no tradicionales fue positivo (36.4% respecto de 2022), principalmente gracias al incremento en la demanda de los sectores pesquero y textil.

Aunque el sector tradicional encabeza el total de las exportaciones, el sector no tradicional se presenta como un campo con gran potencial de crecimiento y oportunidades, observó el gremio.

En la división departamental, Piura lidera dicho ranking al registrar exportaciones de US$ 280 millones, entre las cuales destacan los envíos de calamares y potas congelados (US$ 163 millones (370.6%); y los moluscos preparados (US$ 98 millones; 217.1%). Luego, Lima registró exportaciones a China por US$ 165 millones, y de ellas destacan la palta (US$ 29 millones, o 65.5%) y los hígados, huevas y lechas (US$ 22 millones o 29%).