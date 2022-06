LEA TAMBIÉN: Peruanos pagan S/ 7 más por el galón de gasolina que hace un año

Frente a esta difícil coyuntura, en diciembre del 2021 el Gobierno emitió el Decreto de Urgencia Nº 109-2021, el cual dispuso la transferencia de S/ 200 millones para un nuevo programa que impulse la conversión de autos de GLP a Gas Natural Vehicular (GNV).

El programa destinará un bono de S/ 2,000 (no reembolsable) a los propietarios que realicen las conversiones. El costo de la conversión es de S/ 4,000 en promedio, por lo que los S/ 2,000 restante será financiado por el Estado, sin intereses, y devuelto por los propietarios en plazos de tres a cuatro años, a través de los consumos de combustibles (un mecanismo similar al usado actualmente en otro programa que promueve conversiones a GNV).

Se estima que con este programa se ayudará a la conversión de unos 100,000 vehículos a GNV.

La medida se aprobó teniendo en cuenta que los usuarios de GLP ya habían hecho una inversión de conversión a GLP, por lo que tienen menos incentivos para cambiar a GNV.

“Además se busca reducir la importación de GLP, que también ha tenido una fuerte alza de precios. Y promover el uso del GNV que tiene un precio mucho más estable”, señala Erick García, exDirector General de Hidrocarguros del Ministerio de Energía y Minas (Minem), quien estuvo en el cargo hasta diciembre del 2021, cuando se emitió la norma de “urgencia”.

No obstante, a pesar de que han transcurrido seis meses desde la publicación del decreto, aún este programa no se ejecuta. “Esto debió estar listo en enero, pero hasta ahora no se ha implementado nada. Hace falta mejorar la gestión, pues el presupuesto está, pero hace falta liderazgo para ejecutar las medidas”, subrayó.

Cabe mencionar que este nuevo programa de promoción de conversión de autos a GNV será adicional a otro programa estatal y que da financiamiento (no bono) para convertir cualquier vehículo a GNV (no solo los que usan GLP).

Hace unos días un tweet del Premier Aníbal Torres hizo referencia a este programa que viene de años atrás.

A través del “Programa Ahorro GNV” del FISE, el gobierno financia al 100%, sin cuota inicial ni intereses, la conversión de vehículos livianos de gasolina o GLP a gas natural vehicular (GNV), un combustible limpio, seguro y muy económico. — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) June 23, 2022

“El tweet del Premier habla sobre el programa que ya tiene años, pero no de las medidas pendientes por implementar”, subrayó García.

Las conversiones de autos a GNV han aumentado en los últimos meses, debido al alza de precios de las gasolinas, pero el cambio sería mayor de implementarse este segundo programa. “El gobierno habla de masificar el uso del gas natural, pero no implementa las medidas requeridas”, anotó García.

Gestión solicitó entrevistar a un representante del Minem para conocer el motivo del retraso en la ejecución de esta medida, pero desde el área de prensa solo nos pidieron esperar y al cierre de la nota no obtuvimos respuesta.

Un segundo tema de preocupación es otra línea de financiamiento que tenía el Estado para promover la conversión de motores diésel a GNV, destinado a los camiones de carga (el financiamiento luego era devuelto por el propietario al realizar la carga de combustibles).

No obstante, para este año se ha retirado el presupuesto de este programa, advirtió Diego Rosales, especialista en hidrocarburos de la consultora Macroconsult. “Este año ya no se ha dado presupuesto para este programa”, subrayó.

El analista sugirió aprovechar la actual coyuntura de precios altos del crudo para promover el uso del GNV, pues en estos momentos el usuario aprecia más la diferencia de costos respecto a las gasolinas y diésel. “Se está perdiendo esta ventana de oportunidad”, anotó Rosales.