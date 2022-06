Mientras que el segundo -gasolina de 95 octanos- su precio pasó de S/ 16.52 en junio 2021 a S/ 24.40, es decir, que por este combustible los peruanos están pagando S/ 7.88 de más. Una situación distinta ocurre con el precio del Gas Natural Vehicular (GNV) ya que este bajó de precio: de S/ 1.53 el metro cúbico en junio 2021 a S/ 1.50 en junio 2022.

El aumento del precio de la gasolina se explica -en gran medida- por el alza del precio del barril de petróleo que pasó de US$ 73 en junio 2021 a US$ 120 en junio 2022: un avance de 64% .(Ver cuadro)

Fuente: AGESP

“El precio del barril de petróleo estaba en setiembre de 2017 en US$ 53, pero ahora está en US$ 120. Un incremento de 126%. Mientras que en el caso de los gasoholes de 90 y 95 han subido en 92% y 89% respectivamente; mientras que el GNV apenas ha avanzado 6%”, explicó Isabel Tafur, gerente general de la AGESP.

En diálogo con Gestión, la ejecutiva consideró que las medidas dictadas por el Gobierno como la inclusión de algunos combustibles al Fondo de Estabilización de Precio de los Combustibles y la exoneración del ISC (específicamente del diésel y de las gasolinas de 84 y 90 octanos) “no se han notado”.

“De acuerdo con la Ley Orgánica de Hidrocarburos los precios del petróleo y de los productos derivados del combustible se rigen por la oferta y la demanda -es decir- los precios son libres. En base a ello cada estación de servicio mueve el precio de acuerdo a la competencia que pueda tener cercana o lejana, entre otros factores”, precisó.

¿Han tenido algún impacto las medidas del Ejecutivo?

La exoneración del ISC se dio en un contexto cuando el precio del petróleo estaba alza. Los grifos -en su mayoría- acataron la norma, a pesar que ellos tienen la libertad de poner los precios. (Las medidas) No se han notado porque inmediatamente subió el precio del crudo (a nivel global).

¿Cómo ha impactado el alza global de los combustibles en los grifos? ¿están obteniendo mayores márgenes?

También nos impacta porque los combustibles se compran a un precio más elevado. Si bien hay toda una cadena, las estaciones de servicio compran los combustibles de la planta de abastecimiento, de los terminales o con los mayoristas y lo venden a un precio que considera el costo del transporte, seguros, gastos administrativos, costo financiero y más una utilidad. Muchas personas dicen que se gana un 20% (de utilidad), lo que no es cierto. El porcentaje de utilidad de los grifos -ahora- es mínimo porque si suben más los precios, nadie va a poder pagarlo. Esta situación, si nos afecta tanto en volumen de consumo como en el incremento de precios de compra.

¿Qué medidas adicionales se podrían promover desde el Gobierno para paliar esta alza que está generando un paro para el lunes?

La mejor medida es cambiar la matriz energética. Llevar adelante una campaña masiva para que la gente tenga conocimiento de que el uso del gas natural es seguro y barato. Hay establecimientos que están calificados, con normas internacionales para hacer la conversión de vehículos y consumir lo que tenemos como país. El precio de gas natural -además- si está regulado. A lo que se suma que toda la producción del Lote 88 de Camisea es para el mercado interno.

¿Cuánto se ha avanzado en la promoción del uso del GNV?

Se ha avanzado poco. Hasta el 2019 se convirtieron a gas natural vehicular cerca de 250,000 vehículos. En el 2020 no se hizo ni una sola conversión. Al año siguiente, se convirtió apenas 20,000 autos y en lo que va del año solo se han convertido a GNV 15,000. Tenemos un plan nacional de masificación de gas natural y otro plan de acceso de energía, con indicadores de cumplimiento y metas, pero en estos últimos tiempos han habido tantos cambios de autoridades que no utilizan estos planes para lograr las metas previstas. Estamos recontra lentos. A este panorama se suma que no tenemos la infraestructura completa (una red de ductos de transporte) para que todos los peruanos lo puedan usar.

¿A nivel nacional cuántos grifos pueden abastecer de GNV?

Tenemos en Lima y Callao así como en Ica, Piura y en algunos grifos de Trujillo (con redes/ductos de distribución), pero no todos lamentablemente. Es bastante difícil transportarlo a través de camiones cisterna, en cambio cuando hay una red de distribución -con ductos- desde la troncal el gas va a casa y grifos. No tenemos la infraestructura suficiente para hacer este cambio porque no hemos avanzado. Se ha quedado ahí.

-Venta de dos combustibles: regular y premium-

Otro tema que impactará en los bolsillos de los peruanos es la decisión del Ejecutivo de reducir la oferta de 9 combustibles a solo dos baja la nomenclatura de regular y premium. Si bien, inicialmente la venta de estos combustibles estaba previsto desde agosto -anoche- el Gobierno lo aplazó para el 1 de enero de 2023.

Sobre el particular -antes de la decisión del Ejecutivo- desde el gremio de grifos se mostraron a favor de una prorroga de la medida, de seis meses, hecho que finalmente se concretó anoche.

“Creo que podría prorrogarse seis meses y viendo (para su aplicación) como está la situación, cómo evoluciona el precio del crudo (a nivel global). Cuando se dio la norma, cabe recordar que el precio del petróleo estaba en US$ 60. Por entones era simple hacer ese cambio ya que nadie se imaginó que se iba a desatar una guerra y que iba a generar que el precio se duplique a US$ 120. En estos momentos, hay otra realidad, por lo que sí sería conveniente hacer una prórroga”, mencionó la ejecutiva.

Cabe precisar que la entrevista con la gerente general de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios se hizo antes de la decisión del Ejecutivo de postergar la venta de dos tipos de combustibles hasta enero 2023.

¿Tendrá un impacto en los bolsillos?

Se supone que el espíritu de la norma es que cuando se utilicen estos dos tipos combustibles, la regular y premium, los precios sean menores. Pero -en la realidad- no sabemos si esto va ser así o no porque todo depende del precio internacional del crudo de ese momento. Por lo que no podría precisar el impacto en los precios.

-Radiografía de los grifos-

La ejecutiva detalló a nivel nacional existen poco más de 5,000 grifos sin contar los rurales y flotantes. Igualmente sus 112 asociados tienen aproximadamente 2,900 grifos.

¿Quién tiene mayor participación de mercado? De acuerdo a data del gremio, Primax tiene 1,000 grifos con una participación de mercado de 21%. Le sigue Petroperú con 681 grifos (la mayoría de ellas no son de su propiedad sino de terceros que usan la marca) con una participación de mercado de 15%

Luego esta Repsol con 589 entre grifos y estaciones de servicios, de las cuales no todos son de su propiedad ya que pertenecen a diferentes empresas o lo alquila. “Es como una franquicia, son terceros que usan la marca”. Con una participación de 13%.

No obstante, quien tiene una participación de 45% son los llamados “blancos” que no pertenecen a las cadenas señaladas líneas arriba y por lo general son mypes (dueños de 2, 3 o 4 grifos) que tampoco están en la AGESP. “En este rubro son 2,098 grifos”.

Fuente: AGESP

-VIDEO RECOMENDADO-

Un avión de pasajeros se incendia al aterrizar en Miami