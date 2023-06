El decano Colegio de Ingenieros del Perú (CIP)- Consejo Departamental de Lima, Roque Benavides, respondió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre el trazo planteado sobre la Carretera Central, que pasa por La Chutana.

Como se recuerda, la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, mencionó que la propuesta de la Carretera Central por parte del CIP-Lima no existe y no sería viable, por lo que no obtendría autorizaciones debido a que pasa por la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas y su zona de amortiguamiento.

“Nosotros creemos que la reserva paisajística Nor Yauyos debe ser protegida. Construirse una alternativa a lo que se ha planteado inicialmente baipaseando la reserva paisajística o incluyendo túneles y viaductos, o sea carreteras elevadas, que no afecten el aspecto paisajista y por lo tanto hay alternativas técnicas a ello. Si la ministra nos quisiera escuchar por supuesto estaremos a disposición para explicarle nuestras alternativas”, declaró a Canal N.

El decano del CIP- Lima recordó que este nuevo trazo es casi el doble del costo inicial. En esa línea, Benavides también mencionó la empresa PMO Vías pueda también evaluar la propuesta. Como se recuerda, esta obra se viene desarrollando bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno con Francia.

“Lo que buscamos es la mejor alternativa para la Carretera Central. La más barata, la que tome menos tiempo de construir y la más segura . Nosotros hemos aclarado que el planteamiento del Gobierno Regional de Lima, no es del Colegio de Ingenieros- Consejo Departamental de Lima”, mencionó.

“Saliendo por La Chutana y llegando a Pachacayo es una carretera que cuesta más de 2 mil millones de dólares menos que el planeamiento yendo por Tinajas y yendo a Pachacaca que está antes de La Oroya. Creemos que debe ser evaluado por el PMO Francia, no tenemos ningún inconveniente, que se evalúe, que se llegue a la mejor conclusión cuál es la mejor carretera. El planteamiento que nosotros hacemos por la Chutana tomaría la mitad de tiempo comparada con la que está planteando el corredor Verde”, agregó.

Respecto a que la titular del MTC cuestionó la construcción de un trébol en la zona de La Chutana porque generaría más carga vehicular a la Panamericana Sur, Roque Benavides dijo: “Es evidente que en el Perú y en los países subdesarrollados lo que falta es infraestructura. Creo que hay que potenciar la carretera Panamericana y así agregar capacidad a la Carretera Central. En otras partes del mundo se puede construir hasta carreteras a dos niveles y entonces duplicar la capacidad de la carretera Panamericana. Creo que es un punto que hay que tomar en consideración que hay que valorizarlo, pero también es subsanable. Creo que en La Chutana es donde llega la Panamericana Sur antigua y que ha sido cementada y concretada en los últimos años. Por lo tanto, hay dos carreteras que llegan hasta La Chutana. Creo que se puede ampliar la Panamericana Sur”.