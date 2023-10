El momento elegido no fue el mejor. Justo cuando los mercados mundiales de bonos se desplomaban por el alza en las tasas de los Treasuries, el Gobierno anunció la semana pasada un significativo aumento en los planes de emisión de bonos para el próximo año.

El proyecto de ley de presupuesto fija un límite de emisión de bonos de US$ 21.000 millones, en contraste con el máximo de US$ 17.000 millones contemplado para este año. El monto considera tanto venta de deuda local como externa, así como necesidades de refinanciamiento. La Dirección de Presupuestos no dio muchos más detalles.

“Es muchísima deuda”, dijo Felipe Alarcón, economista y asesor externo de la empresa de seguros Euroamérica. Si el Gobierno emitiera el monto máximo, “puede acarrear costos en términos de menor clasificación y mayores spreads”.

Tras la pandemia y el estallido social, las tres grandes calificadoras de crédito ya han rebajado la nota de Chile. Ahora la economía se ha estancado y el precio del cobre, la principal exportación del país, está en su nivel más bajo en cinco meses por la menor demanda en China.

Los bonos en dólares de Chile al 2054 han caído 10,3 centavos a 86,31 centavos por dólar desde finales de agosto. Los bonos al 2028 están en su nivel más bajo en 11 meses.

Tasa del bono chileno a 2054 en niveles récord. Foto: Agencia Bloomberg

Peso de la deuda

En su Informe de Finanzas Públicas de la semana pasada, el Gobierno también pronosticó que la deuda pública aumentará del 38,1% del PIB este año al 41,2% en 2024. Pero podría errar su meta.

“El cálculo que hace la Dirección de Presupuestos de deuda bruta/PIB es bajo el supuesto de un crecimiento del 2,5%, algo que es más que optimista, por lo que el ratio podría ser superior al 42% si es que se crece menos,” dijo Alarcón.

De hecho, el banco central prevé que la economía se expanda entre 1,25% y 2,25% el próximo año.

La mayor carga de deuda y un crecimiento menor a lo anticipado podrían mantener bajo presión a los bonos el próximo año.

“El monto de autorización de endeudamiento definido por el Gobierno es mayor al que esperaba el mercado”, dijo Andrés Pérez, economista jefe para América Latina de Banco Itaú. De emitirse todo el cupo, “en la medida que vengan nuevas emisiones y se vaya confirmando el plan de financiamiento para 2024, seguramente repercutirá en tasas más altas gradualmente en el tiempo, especialmente a plazos largos”.

En todo caso, unos US$ 7.200 millones serían emitidos para prepagar bonos y mejorar el perfil de la deuda de Chile, dijo la semana pasada el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

“El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2024, por otro lado, cumple con las metas de política fiscal comprometidas al inicio de la actual Administración”, dijo Marcel.

