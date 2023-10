Después de un año récord en 2021 para el financiamiento de empresas tecnológicas latinoamericanas, los fundadores todavía estaban tratando de aceptar una realidad más compleja en 2022, pero ahora llegaron a la necesidad de equilibrar el crecimiento y la rentabilidad, dijo en una entrevista Hernán Kazah, cofundador de Kaszek.

Esto ya ha aumentado el flujo de operaciones de Kaszek este año. Después de solo dos inversiones en 2022, la empresa con sede en São Paulo había invertido en siete empresas hasta septiembre y 2024 se vislumbra mejor, señaló el ejecutivo. Esta semana, la firma anunció una inversión de US$ 13 millones en la startup de tecnología financiera Cobre, con sede en Colombia.

“Las empresas todavía están luchando por encontrar el modelo correcto, la economía unitaria adecuada y el equilibrio adecuado entre ‘quema’ y crecimiento”, dijo Kazah. “Algunas de ellas obtendrán capital, tal vez a una valoración totalmente diferente a la que recaudaron la última vez, y otras podrían no lograrlo”.

El financiamiento de nuevas empresas tecnológicas se ha agotado en todo el mundo después de que las tasas de interés en mínimos históricos y la abundante liquidez dieron paso al endurecimiento por parte de los bancos centrales para evitar una inflación galopante. Pero en América Latina la presión ha sido aún mayor. Las inversiones cayeron a US$ 1.700 millones en el primer semestre de 2023, un 75% menos que los máximos de 2021 en el mismo período, según datos de Lavca, una asociación sin fines de lucro para la inversión de capital privado en América Latina.

Kaszek, fundada por Kazah y Nicolás Szekasy, antiguos ejecutivos de MercadoLibre Inc., desafió la desaceleración este año cuando recaudó US$ 540 millones para inversiones en etapas iniciales y US$ 435 millones para empresas de crecimiento en etapas tardías.

En total, la empresa ha recaudado nueve fondos por un total de US$ 3.000 millones. Ha respaldado a más de 120 empresas, incluida Nubank, una empresa de tecnología financiera con sede en Brasil que salió a bolsa a fines de 2021.

Aproximadamente un tercio queda en un fondo que recaudó en 2021, dijo Kazah, que debería estar completamente desplegado a finales de este año o principios de 2024.

Kazah, de origen argentino, estudió en la Universidad de Stanford junto a Marcos Galperin a fines de los años 90, antes de cofundar MercadoLibre. Ocupó los cargos de director de operaciones y director financiero de la empresa de comercio electrónico antes de dejarla en 2011 para fundar Kaszek. MercadoLibre actualmente está valorada en US$ 61.000 millones y es una de las mayores empresas de América Latina.

“Las cosas están mejor”

Ante la falta de financiamiento de capital, muchas startups latinoamericanas recurren cada vez más a préstamos con altos intereses. Kazah dijo que su empresa no ofrece deuda de riesgo, pero la considera una fuente complementaria de capital.

En un evento tecnológico celebrado en São Paulo a fines del mes pasado, Kazah dijo que está especialmente interesado en las startups de tecnología climática y en cómo las empresas utilizan la inteligencia artificial.

El flujo de operaciones debería acelerarse en 2024 y Kaszek actualmente está analizando entre seis y siete acuerdos con altas posibilidades de cerrarse, dijo, sin dar más detalles.

“Los fundadores han ajustado sus expectativas y obtendrán financiación en cualquier condición que encuentren hoy en el mercado”, afirma Kazah. “Todavía hay una brecha significativa con respecto a 2021, pero las cosas están mejor”.