El crecimiento de los puertos de Chancay y Callao, que posicionan a Lima y Callao como un importante centro de conexión comercial con Asia y otros mercados internacionales, plantea nuevos desafíos para el transporte de carga y la infraestructura vial.

Ante este escenario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), presentó los avances del Plan de Desarrollo Logístico 2026–2046, que contempla propuestas para mejorar la circulación de camiones, los accesos portuarios y la conexión entre las principales zonas industriales y comerciales.

“Estamos trabajando en un plan que nos permita anticiparnos al crecimiento del transporte de carga, especialmente por el desarrollo de los puertos de Chancay y Callao. Necesitamos mejorar las conexiones viales, reducir los tiempos de traslado y organizar el movimiento de mercancías sin afectar la movilidad de los ciudadanos”, señaló David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU.

En la presentación del plan estuvieron especialistas, autoridades y representantes de los sectores industrial, automotor, comercio exterior y transporte de carga. Se trata del primer plan destinado a organizar el desarrollo logístico metropolitano de Lima y Callao.

Para su elaboración, la ATU utiliza por primera vez herramientas de Big Data e inteligencia artificial (IA), a partir de mediciones GPS y reportes de camiones de carga.

Esta información permitirá conocer cómo se movilizan las mercancías, identificar los puntos de mayor congestión y sustentar las propuestas de infraestructura en datos técnicos.

Mejoras para el transporte de carga

Entre las propuestas de corto plazo figura la implementación de carriles para camiones en zonas industriales prioritarias, como Lurín, donde se busca mejorar el acceso a la Panamericana Sur.

También se plantea ordenar la circulación vehicular en la avenida Atalaya, en el Callao, y mejorar los accesos a los terminales portuarios para reducir las colas de vehículos pesados.

El plan considera además la recuperación de vías paralelas a la avenida Néstor Gambetta, como Oquendo, así como nuevas conexiones e intercambios viales que permitan distribuir mejor el transporte de mercancías.

En tanto, a mediano y largo plazo se evalúa el desarrollo de anillos viales logísticos y centros de distribución en zonas estratégicas de Lima y Callao, con posibilidades de conexión ferroviaria.

David Hernández, presidente de la ATU, durante la presentación del Plan de Desarrollo Logístico para Lima y Callao al 2046. Foto: ATU.

Metas al 2046

Con estas propuestas, la ATU busca elevar la velocidad promedio del transporte de carga de aproximadamente 15 a 19.5 kilómetros por hora y reducir el indicador de costos logísticos del 18% al 10%. Actualmente, la congestión impacta en los costos logísticos de las mercancías.

El plan también contempla disponer de 600 hectáreas para centros de distribución de mercancías, con la finalidad de desconcentrar las operaciones logísticas, reducir el ingreso innecesario de camiones a las zonas urbanas y mejorar las condiciones de seguridad vial.

La propuesta de la ATU continuará recibiendo aportes de especialistas, autoridades y representantes del sector privado para definir las intervenciones que permitan atender el crecimiento del comercio y mejorar el traslado de mercancías durante los próximos 20 años.