La ATU comentó que aguardan que el MEF valide los documentos presentados para oficializar la firma de la "adenda estructural" requerida para que el Metropolitano esté en operación definitiva. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El Metropolitano, como Asociación Pública-Privada (APP), está activo desde 2010, pero a la fecha sigue sin entrar en operación definitiva, al menos en papeles.

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