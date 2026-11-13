Según la terminología APP, y a pesar de lo que dice la realidad, técnicamente sigue en “periodo de prueba”. En mayo, como contó Gestión, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio un pase adelante iniciando las negociaciones con los concesionarios para la adenda estructural.

Y, en junio, se presentó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de entonces. Ahora, David Hernández, presidente de la ATU, explicó a este diario en qué situación se encuentra este proceso, que de resolverse permitiría la ampliación, renovación y mejora generalizada del Metropolitano.

Solo falta la firma y visto bueno del MEF

De acuerdo con Hernández, tal como se anunció en su momento, la ATU cumplió con remitir la propuesta de adenda estructural el pasado 15 de junio al MEF.

¿Qué pasó desde entonces? El funcionario reveló que el ministerio les derivó observaciones, razón por la cual se han tomado estos meses para resolverlas en diálogo con los concesionarios del Metropolitano.

“Se presentó, pero solo con la firma de un solo operador. Había tres que no lo iban a hacer. El MEF nos pidió presentar todo junto: la adenda con los firmantes y el resto con propuestas de caducidad”, señaló.

Ante dicha situación la ATU recibió también pedidos de los operadores no convencidos, parte de las cuales se han incluido en la nueva versión de la adenda.

El contrato de APP para el Metropolitano se firmó en 2010 y desde entonces no entró a etapa operativa total. Foto: Andina.

Realizado dicho proceso, están a la espera de que el MEF valide los documentos presentados para oficializar la firma de la a estructural requerida para que el Metropolitano esté en operación definitiva.

“Ya no estamos en negociación, sino en afinación de cómo queda cada extremo de la adenda. Según eso los operadores firmaran o no”, refirió Hernández.

El presidente de la ATU remarcó que, si bien no hay un plazo legal para esta etapa del proceso, por lo avanzado del 2026, confían en que todo este cerrado a inicios del 2027.

ATU busca evitar arbitrajes sobre el Metropolitano

La negociación de esta modificación contractual del Metropolitano no es sencilla. No solo por el tiempo que ha pasado desde que se acordó el contrato original, sino porque hay varias empresas detrás.

Están los operadores de flota, infraestructura (mantenimiento y otros) y el sistema de recaudo. Los más conocidos son los primeros, donde están Perú Masivo, Lima Bus Internacional 1, Lima Vías Express y Transvial Lima.

David Hernández, presidente de la ATU. Foto: Mario Zapata (@photo.gec).

En mayo, Hernández ya había comentado a Gestión que la primera empresa con la que se llegó a un acuerdo fue la encargada de la recaudación. De cara al cierre de la adenda, el funcionario fue claro: buscan convencer al mayor número posible porque saben qué paso legal podrían dar las empresas de lo contrario.

“Aquellos que termine en caducidad seguramente irán a algún proceso contencioso contra el Estado. No le tememos al arbitraje, pero no es bueno generar esos problemas al Estado [...] Si corresponde, iremos a esa instancia, pero no será por hechos que pudieron atenderse antes del cierre de la adenda”, planteó.

¿Qué pasará cuando el Metropolitano esté en plena operación?

De lograr este hito ansiado hace más de una década, Hernández resaltó todo lo que podría derivar de que el Metropolitano arranque su etapa operativa.

Primero, que se acepte la recepción de la totalidad de la extensión actual del servicio, incluyendo la infraestructura y estaciones hasta Chimpu Ocllo, Carabayllo, asunto que fue base para que se firmara otra adenda que “congeló” la contabilidad del tiempo de la concesión.

“El operador dice que no se hizo como debía ser, por lo que no recibieron todo. Eso está en la negociación [de la adenda]: aceptarlo como está. Es lo que corresponde”, recalcó el presidente de la ATU.

En 2024, la ATU y la MML firmaron otra adenda para la entrega de obras de la ampliación norte del Metropolitano. Foto: ATU.

Aparte podría renovarse y ampliarse la cantidad de buses disponibles para brindar el servicio, así como adquirir nueva infraestructura en las estaciones, como puertas, ascensores, escaleras eléctricas, semáforos sincronizados con el resto de Lima y Callao, etcétera.

“Con eso tendríamos todas las piezas, tal como debió empezar siempre este proyecto. Por eso estamos trabajando los dos niveles: tanto el de funcionamiento físico y técnico del sistema; y el legal contractual con los operadores. Ambos deben sumar”, indicó.