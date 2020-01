El Banco Mundial aprobó el proyecto Extensión Norte del Metropolitano, financiado con un préstamo por US$93 millones, el mismo que será implementado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y que abarca los distritos de Los Olivos, Comas, Independencia y Carabayllo.

El proyecto contempla la construcción de 10.2 km de un corredor exclusivo para buses de transporte público y 17 estaciones que conectarán Lima Norte. Además, incluye la mejora del sistema alimentador de alta capacidad, integrado al corredor principal, lo que permitirá acercar más a los pasajeros de lugares más distantes de origen y destino.

Con esta operación se ampliará el servicio de 126,000 viajes diarios a 150,653 viajes adicionales cada día, sostiene el Banco Mundial en un comunicado.

“Contar con transporte público moderno, accesible, seguro y limpio tiene un gran impacto en el bienestar de las personas, así como también en la productividad y la economía del país”, afirmó la directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, Marianne Fay.

Adicionalmente, el proyecto incluye medidas para mejorar la accesibilidad universal y la prevención y protección frente al acoso sexual. Además, cuenta con un Plan de Compromiso Ambiental y Social, alineado con el Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, que se viene implementando para maximizar sus beneficios sociales y ambientales, a fin de prevenir y mitigar riesgos, y aumentar la participación efectiva de la ciudadanía.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dijo que el siguiente paso es que el Gobierno central promulgue el Decreto Supremo para la operación de endeudamiento, para lo cual la Municipalidad de Lima ya ha procesado la documentación necesaria en coordinación con el MEF.

La inversión total para este proyecto asciende a US$ 123 millones, de los cuales US$ 30 millones provendrán de presupuesto público y US$ 93 serán financiados por el Banco Mundial.