De acuerdo con la plataforma Investing, el precio de futuros del café superó los US$ 400 el quintal en la última semana, superando los máximos reportados en años anteriores. Solo año pasado, el quintal de café ya alcanzaba un valor de alrededor de US$ 377, cuando antes, en el 2023, cotizaba a menos de US$ 200.

En el 2024, el alza de precios internacionales llevó a que las exportaciones peruanas de café alcanzaran cifras históricas sumando cerca de US$ 1,120 millones, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Para el 2025, las expectativas apuntan a mejores resultados tanto en valor como en volumen.

El especialista de la cadena del café del Midagri, Jorge Figueroa, precisó que el impacto de los problemas climáticos que afectaron a los principales países productores del mundo -como Brasil, Vietnam e Indonesia- sigue representando una oportunidad para el mercado peruano .

Figueroa destacó que, en el año pasado, el Perú escaló al octavo puesto en el ranking mundial de exportadores de café y podría seguir avanzando si las condiciones de mercado se mantienen.

“Este año, el escenario es favorable y se va a superar la cifra del 2024. Se espera que estos mayores precios de alguna manera impulsen las expectativas que se tienen para el café”, comentó a Gestión.

En cuanto al volumen, Figueroa consideró que las condiciones climáticas para el café serían favorables, lo que permitiría un incremento en el volumen de producción, especialmente, en las regiones de Cajamarca, San Martín y Amazonas, que concentran el 55% de la producción nacional.

“En toda de la parte nororiente, todas son buenas perspectivas de producción. En volumen, el año pasado alcanzamos 250,000 toneladas y, este año, se espera que sea un poco más. Si nos continúa acompañando este nivel de precios, va a ser un año muy excelente para el café”, afirmó.

Incluso, añadió que se están realizando prospecciones para el ingreso de café peruano a más mercados, principalmente de Asia -en China, donde los envíos aún son menores- y a países árabes, lo que permitiría diversificar nuestros envíos que, actualmente, se concentran, principalmente, en países como Estados Unidos, Alemania y Bélgica. “La idea es, frente a las mayores exigencias de Unión Europea, estar viendo otras alternativas de mercados”, agregó

Demanda aún en duda

Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café (JNC), advirtió que “hay una convulsión mundial en la industria del café” e, incluso, se esperaría que el precio pueda alcanzar los US$ 420 el quintal debido a la escasez de café en el mundo.

Esto, señaló Castillo, genera incertidumbre entre los consumidores, quienes se enfrentarían a un incremento en el precio del café.

Además, los intermediarios enfrentan dificultades para cerrar compras, ya que “los traders están buscando préstamos, pero los bancos están reticentes”.

En ese sentido, el vicepresidente del Comité de Café y Cacao de la Asociación de Exportadores (Adex), José San Martín, consideró que los precios tan altos podrían poner a la industria a la defensiva, debido a que es difícil trasladar este incremento de precios a ese consumidor final.

“Todavía la demanda no aparece. Los tostadores están esperando que el mercado esté un poco más estable porque estamos hablando de mucho dinero. Vamos a ver cómo se ponen los precios cuando iniciemos la producción”, sostuvo.

San Martín precisó que la producción peruana de café está programada para comenzar entre marzo y abril -extendiéndose hasta agosto o septiembre-, por lo que aún no se tiene un panorama claro de lo que se esperaría en volumen de producción.

El especialista añadió que, por las condiciones climáticas que están monitoreando, este año se debería lograr una recuperación del volumen frente a lo que se registró en el 2024. Pese al mejor clima para la producción cafetalera, el representante de Adex resaltó que la industria tostadora podría haber reducido sus márgenes.

“Los beneficiados serían los agricultores, pero los que sufren son las industrias, al marginar notablemente menos. Va a haber una pugna porque habrá una contracción de demanda, vamos a ver cómo se enfrenta”, refirió.

Otro de los principales retos para el sector sigue siendo la adecuación a la nueva regulación de la Unión Europea (UE) sobre cero deforestaciones. El Midagri confirmó que la UE otorgó un año más de plazo para la adaptación a la normativa y, por el momento, ya se está avanzando en la implementación de una ficha de identidad digital para cada productor, que incluye la georreferenciación de sus cultivos.

