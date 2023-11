- Usted ha reiterado que la presa Palo Redondo, de Chavimochic III, se hará bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G). Pero, hace unos días, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Contreras, señaló que, si esto no prospera, irían por obra pública. ¿Qué pasó con los países que estaban interesados en la obra?

La obra está avanzando en el esquema G2G. Al principio eran cuatro países: Japón, Hungría Países Bajos y Canadá; ahora quedan dos: Países Bajos y Canadá. Estamos dentro del cronograma. Le hemos pedido que nos envíen su propuesta técnica económica hasta fin de mes, que podría extenderse una semana más, si lo solicitan. El siguiente paso es la evaluación de las propuestas por 30 días. Luego de ello se emite un decreto supremo y todo debería estar listo en marzo del 2024.

LEA TAMBIÉN: Ministra de Agricultura aclara que no es función del Midagri comprar fertilizantes

- ¿Qué pasa si no llega la propuesta técnica - económica?

Para ello tenemos un “plan B”. Si no se presenta la propuesta técnica - económica vamos por una licitación pública, bajo administración directa.

- En cualquiera de los dos esquemas, ¿se cumplirá con el inicio de las obras?

Será en la misma fecha. Estamos trabajando en el Gobierno en un proyecto de decreto legislativo para obras paralizadas, con mecanismos para simplificar y agilizar la obra pública.

¿Cuándo se entregará la obra?

Según el cronograma, la tercera línea de Sifún Virú se entregará en abril del 2026 y la presa Palo Redondo en febrero del 2027.

¿Cómo avanza la obra del canal madre de Chavimochic, que está en manos del Gobierno Regional (GORE) de La Libertad?

Sigue el proceso. La próxima semana tendremos una reunión con el Gobierno Regional (de La Libertad). Estamos trabajando ambos temas (Palo Redondo y el canal madre). La siguiente semana debemos informar sobre el proyecto del canal madre, que asegura el agua.

Otro proyecto es el de Majes Siguas II. ¿Lo planean llevar a G2G?, ¿cómo va este tema que está en manos del GORE Arequipa?

En Majes Siguas le brindamos la asistencia técnica y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está viendo algunos otros temas. Hemos conversado con el gobernador (de Arequipa), con los congresistas representantes de la zona, y en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) hay un grupo de trabajo con el MEF, pero la decisión está en ellos (como GORE). Hay que tener en cuenta que la asistencia técnica no solo es con Majes Siguas II, también con Majes Siguas I.

¿Qué han detectado en este proceso de asistencia técnica?

El tema del agua nos preocupa, se han identificado 10 puntos críticos en Majes Siguas I, que si no se hace mantenimiento está en peligro, por ello se emitió un decreto de urgencia para dar asistencia a los distritos que involucra este proyecto. Se ha conformado un equipo especial ya que, si no se soluciona, no podremos avanzar con Majes Siguas II.

¿Cuál es la situación de los proyectos de irrigación qué presentaron la semana pasada?

En el caso de Iruro (Ayacucho y Arequipa) estamos lanzando el proyecto del expediente técnico por saldo de obra para poder continuar. Éste sería un gran destrabe para un proyecto que implica 10,200 hectáreas.

¿Cuáles son las trabas?, ¿será por G2G u obra pública?

Las trabas son las licencias sociales. A veces haces expedientes técnicos que no tienen la misma dinámica o contratas consultores que hacen “copy paste”. Si lo hace en proyectos chicos, imagínense en los grandes. Estamos abocados a darle asistencia técnica. Este proyecto será como obra pública y la inversión es de S/ 209 millones.

¿Qué podría comentar sobre Yanapujio?

En este proyecto, que implica Moquegua y Tacna, vamos a trabajar todo el expediente técnico -ambiental, que normalmente demora 10 meses. Pero, estamos viendo cómo acortar los plazos. Podemos destrabar algunos procedimientos en coordinación con el Ministerio del Ambiente (Minam). Son 11,000 hectáreas beneficiadas y S/ 617 millones de inversión.

¿Cómo resolverá lo de Chinecas? Este proyecto no avanza porque hay un problema social.

Es un proyecto que tiene años en el GORE (de Áncash) y el problema es social. Como Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) somos miembros del directorio del proyecto, lo que nos da la facilidad de poder solucionar, con alternativas “fuera de la caja” (no convencionales) que se está viendo. Son 62,000 hectáreas beneficiarias, con un costo de inversión de S/ 1,700 millones.

¿Chinecas pasaría al Midagri como se planteó en algún momento?

Este es un problema más social y no de infraestructura, no es el caso de Majes Siguas o Chavimochic. El GORE podría solucionar sus problemas y desde el Poder Ejecutivo darle las herramientas para que se pueda destrabar.

LEA TAMBIÉN: MEF anuncia cambios normativos para el sector agroexportador

Mencionó el D.Leg. de destrabe. ¿Cuáles son los puntos que considera que debería tener?

Este es un tema que se está viendo con todos los sectores en el Consejo de Ministros. Los puntos que deben considerarse son: contrataciones, licencia social, licencias de funcionamiento, entre otros. Incluso en el mismo sector (Midagri) estamos viendo todo lo que se refiere al permiso ambiental.

El proyecto Alto Piura y otros más no están en este paquete ¿se incorporará?

No ahora, pero se está analizando el proyecto Alto Piura para levantar todas las observaciones, eso no quiere decir que vamos a dejar de atender otros proyectos de irrigación. Para todos los proyectos hídricos se ha destinado S/ 6,000 millones para el 2024 para poder destrabar y ejecutar.

¿Qué se requiere para avanzar con la cartera de proyectos de irrigación?

Cada región tiene su proyecto. Si me preguntan si hay una planificación hídrica nacional, no la hay. Lo que estamos trabajando con los gobiernos regionales de Piura, Cajamarca, Ayacucho y Lambayeque es su plan regional hídrico. Con ello van a poder mapear cuáles son los proyectos de inversión de la región y de gobiernos locales. El plan debe ser aprobado por el gobierno regional, respaldado por el sector (Midagri). Lo que estamos trabajando es el mapeo de todos los proyectos que se necesitan para incorporarlos en el plan nacional.

- En la propuesta del Plan Unidos, se habló de modificar la actual Ley de Promoción Agraria, e indican que darán incentivos a la contratación ¿de qué se trata?

Como dijo el titular del MEF, para reactivar la economía se necesita de dos pilares: la minería y el agro. El agro es generador de más empleo, con el 25% de la PEA. En la agroexportación hay mucho más empresas pequeñas y medianas, que grandes. Lo que hemos señalado es que se extienda el 6% del pago de Essalud por dos años más. La segunda medida es el fomento al empleo. Ahí vamos a dar facilidades a las empresas por cada trabajador que contraten.

- ¿Qué facilidades?

Eso se viene trabajando, el tema es que por cada trabajador que contrate la empresa tendrá facilidades tributarias. Se asumirá un costo, pero todavía no sabemos el monto.

- ¿El bono Beta (Bono Especial por Trabajo Agrario) se modificará?

En las reuniones con los gremios de productores se menciona el bono Beta, pero también otros temas adicionales como el Impuesto a la Renta (IR) y demás. El bono Beta va al trabajador, ahora estamos en un momento de paz y lo que menos queremos es generar una convulsión social. N o se descarta que se puedan adoptar otras medidas adicionales al sector.

- Mencionó más de S/ 1,800 millones en créditos para los agricultores ¿cómo se hará la implementación?

Los agricultores no piden bono, sino que les den facilidades para que salgan adelante. En las 25 medidas del Plan Unidos están los S/ 1,000 millones de crédito del fondo Agro Perú, para ello se darán una serie de flexibilidades. A ello se suman los S/ 897 millones de Agrobanco, que le hemos pedido que flexibilice las condiciones para que los agricultores puedan tener acceso al crédito, además de implementar 29 nuevas agencias.

- Con El Niño, habrá problemas en el tema de pagos de los créditos ¿Agrobanco asumirá ese riesgo?

Hay casos y vamos a dar todas las medidas necesarias para poder ayudar con los cambios normativos, con las facilidades que se puedan dar para otorgar los créditos. Tenemos los S/ 1,800 millones y el problema es cómo lo entregas.

Obras ante el Fenómeno de El Niño

- ¿Cómo va el avance en las obras de prevención?

Cuando iniciamos la gestión, solo se había empezado a medias en dos puntos críticos. Ahora tenemos un avance de 89 puntos críticos culminados, y hay 316 puntos que atenderá la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que están en ejecución, que se culminarán este año. Tenemos un avance de obra física de 44%, que es lo que más interesa, y 33% en presupuesto.

La ANA es una entidad técnica y no ejecuta, el gobierno regional y local son los competentes. Pero, cuando vimos el desborde de obras pendientes de este año y lo que se venía, hemos tenido que “activar” a la ANA. Ahora tiene maquinarias.

- ¿Hay más puntos críticos detectados?

Con el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) vamos a intervenir en otros puntos críticos que no estaban mapeados. Lo haremos con los saldos de inversión y no con nuevos recursos. Es prioridad atender y culminar antes que llegue el fenómeno de El Niño (FEN).

- Con El Niño vienen las plagas ¿qué se planea desde el Senasa?

Se tiene que fortalecer al Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) e Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), realmente hacer un cambio en todo, que mejore con capacitaciones, más inspectores, mejoras en las instalaciones. En el caso del FEN, Senasa tiene un presupuesto de S/ 68 millones y para el 2024 se asignará S/ 114 millones para enfrentar posibles plagas: como mosca de la fruta, fusarium, langosta, roya amarilla. Además del trabajo para la apertura de nuevos mercados.

- ¿Cómo se viene preparando en las titulaciones y certificaciones antes las restricciones que plantea la Unión Europea (UE)?

Haremos todo lo que esté en la mano para hacer las mejoras regulatorias en la obtención de la certificación ambiental. Nosotros hemos avanzado y georreferenciado en todo lo que señala el reglamento de las zonas deforestadas hasta el 2020. Los agricultores deben tener sus títulos o Cesiones en Uso de Sistemas Agroforestales (CUSAF), a eso estamos apuntando. Lo que tenemos que garantizar es hacer que se cumpla lo que dice el reglamento de la UE, para ello tenemos que hacer cambios normativos que justamente lo estamos viendo.

- ¿De qué cambios normativos?

Los cambios normativos serán para que logren su certificación ambiental ante la Dirección de Asuntos Ambientales del Midagri.

- Con la Ventanilla Única de Minería, ¿se trasladará competencias del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) o la ANA a Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace)?

Las ventanillas únicas se van a trabajar respetando la competencia de cada sector. Ningún sector puede duplicar o invadir las competencias de otro sector, son labores complementarias para que el administrado logre de manera eficiente permisos y autorizaciones.

- Si no hay cruces de competencias, ¿se ajustarán plazos?

Los plazos se pueden reducir, pero no afectar la competencia de cada sector.

LEA TAMBIÉN: MEF presentará en noviembre proyecto para simplificar los regímenes tributarios

Producción afectada por el Niño

La titular del Midagri, Jennifer Contreras, estimó que la producción agropecuaria cerrará el año en -1.4% y para el 2024 la proyección es que el resultado sea “positivo”. “Será un año de crecimiento”, expresó.

Dado el fenómeno de El Niño, habrá un efecto en el cultivo agrícola. Contreras dijo que “definitivamente va a ser afectada”, por lo que están tomando las medidas de los proyectos de créditos y de infraestructura hídrica para atenuar el impacto.

“En caso sea un fenómeno de El Niño severo armaremos combos para atender a los agricultores, tenemos el seguro catastrófico”, expresó.

La ministra recordó que en lo que va del año el sector ha sufrido el impacto del Yaku, las protestas sociales, lo que se ha sumado a las especulaciones en el precio del limón.

SOBRE EL AUTOR Víctor Melgarejo Ing. Economista de la UNI, diplomado en comunicación en la UDEP y estudios en Centrum. Más de 20 años de experiencia profesional en periodismo económico y comunicación, en negocios, finanzas y economía.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.