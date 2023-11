Ante la presencia del fenómeno de El Niño (FEN) en el Perú y la pérdidas registradas por los agricultores, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ha realizado la mejora de los sistemas de seguro para los productores agrarios: Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) y Seguro Agropecuario Cofinanciado (SAGRO).

Así lo señaló el viceministro de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario, Víctor Parra, al explicar que, por ejemplo, el SAC tiene S/ 98 millones de prima invertida por el Estado para cubrir casi 2 millones de hectáreas de cultivos y así asegurar la campaña agrícola 2023-2024.

Además, se ha implementado el SAGRO con fondos por S/ 9.1 millones que se otorga a través de Agrobanco y las Cajas Municipales (Caja Arequipa, Caja Sullana, Financiera Confianza y Caja Ica), a fin de financiar hasta diciembre de este año a 15,000 productores y asegurar 51,000 hectáreas.

También de cara a esta campaña agrícola, Parra comentó que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) tiene contemplado para el próximo año una inversión de S/ 68.4 millones, que servirá de soporte sanitario frente a las plagas y enfermedades.

Precisó que se destinará S/ 55 millones para combatir la mosca de la fruta, S/ 1 millón contra el cancro de los cítricos, S/ 700,000 contra la langosta, S/ 6.2 millones contra el fusarium del banano y S/ 5.5 millones contra la roya del café.

Hectáreas perdidas

El viceministro dio esta información durante la Comisión Especial Alianza del Pacífico del Congreso de la República en la que expuso sobre la incidencia del cambio climático en la producción y comercialización de productos agrícolas así como el nivel de avance de las exportaciones agrícolas en el marco del acuerdo de la Alianza del Pacífico (AP), bloque económico conformado por Perú, Chile, Colombia y México.

Respecto al primer punto, explicó que el Perú presenta siete de las nueve características de vulnerabilidad al cambio climático reconocidas por la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y cinco de ellas se realiza en la actividad agrícola: sequías, heladas, desglaciación, inundaciones y lluvias fuertes.

En ese sentido, dijo que a la fecha se reportaron a nivel nacional pérdidas de 20,194 hectáreas (has) y 40,569 has afectadas por el impacto de las lluvias, por efecto de las condiciones climáticas.

En detalle, dijo que en la región Tumbes se afectaron 138 hectáreas, Piura tuvo pérdidas de 1,577 has y 1,278 has afectadas; Lambayeque perdió 1,527 has y se afectaron otras 4,142 has; La Libertad tuvo pérdidas de 1,760 has y 1,712 has afectadas, en tanto Áncash reportó pérdidas de superficie agrícola por 2,029 has y 7,703 has afectadas.

En este marco, el viceministro dijo que tres shocks externos contribuyeron a la caída del producto bruto interno (PBI) agropecuario entre enero y agosto (-3.1%), siendo el primero de ellos los impactos climáticos (sequía en la sierra sur del país, presencia del FEN costero en el norte - ciclón Yaku e inundaciones). El segundo factor fue la incidencia de la gripe aviar; y el tercero, las convulsiones sociales de inicios de año.

PBI agrícola y precios

El funcionario dijo que en el 2023 se espera una caída de 1.4% en el PBI agrícola, lo que sería su primera caída en 10 años. Sin embargo, dijo que la producción agrícola no se ha detenido pues el ingreso de alimentos a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana a setiembre de este año fue de 2,849,681 toneladas, 1.7% más respecto al similar mes del 2022 (2,800,064).

Asimismo, recordó que el Índice de Precios Mayoristas de Alimentos de Lima Metropolitana a septiembre de este año se ha reducido en los últimos meses. “Observamos una relación entre lo que significa los precios y lo que significa las condiciones externas a las cuales está sometida el país, básicamente en el tema social y el cambio climático”, dijo.

Cifras y datos

Las agroexportaciones de Perú a la Alianza del Pacífico entre enero y septiembre de este año sumaron US$ 724 millones, lo que representa un aumento de 5.1% respecto a similar mes del año pasado.

En detalle, los mayores envíos se realizaron a Chile (US$ 306 millones), seguido de México (US$ 240 millones) y a Colombia (US$ 178 millones).

SOBRE EL AUTOR Silvia Pérez Licenciada en periodismo por la Universidad Tecnológica del Perú. Desde el año 2019 forma parte de diario Gestión.





