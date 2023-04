El Bono Alimentario de S/ 270 continúa entregándose a los ciudadanos en condición de vulnerabilidad y, a la fecha, hay 427,105 personas que todavía no lo cobran, lo que corresponde al 10%, indicó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

A detalle, el Midis precisó que el avance de cobro asciende a 3′824.359 personas de un total de más de 4.2 millones de beneficiarios, lo que representa más del 90%.

En ese sentido, Julio Demartini, titular del Midis, invocó a la ciudadanía a consultar sobre este beneficio.

“Tenemos unos días para el cierre del Bono Alimentario. Hay personas que no han cobrado por diversas razones, pero de todas maneras aquellas personas que potencialmente puedan querer ser beneficiados puedan entrar a la página web y llamar a la línea del Midis para que cobren el bono”, mencionó el ministro

Agregó que, en caso de que quede dinero porque no cobraron el Bono Alimentario, “eso se usará para otras acciones sociales”.

Entre las regiones con avances de pago superiores al 90% se encuentran: Tumbes (94.3%), San Martín (94.1%), Lambayeque (93%), Huancavelica (92.8%), Áncash (91.7%) y Cajamarca (91.4%), Pasco y Piura con 91.3%, Cusco (91.1%), Apurímac y Ayacucho con 90.9%, y Huánuco (90.6%).

¿Hasta cuándo se puede cobrar el Bono Alimentario?

Los rezagados y terceras personas pueden cobrar el Bono Alimentario de S/ 270 hasta el próximo 30 de abril, según la Ley 31538, que creó el subsidio estatal.

El Midis recomendó a los ciudadanos a informarse solo en los canales oficiales para evitar estafas. “Se sugiere no acudir a tramitadores, no compartir la información personal, no divulgar códigos o clave de retiro ni consultar en páginas de dudosa procedencia”, precisó.

¿Cuál es el link del Bono Alimentario?

Las personas deben ingresar a la página web bonoalimentario.gob.pe y ver si están dentro del padrón de beneficiarios. Para ello, debe darle clic AQUÍ y seguir los siguientes pasos:

Hacer clic en Consulta tu DNI.

Rellenar las casillas con tus datos (Número de DNI, fecha de emisión y clic en “No soy un robot).

Clic en consulta si eres beneficiario.

También pueden consultar a la línea gratuita 101, la cual atiende de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que los sábados, domingos y feriados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Para saber si eres beneficiario o no, los únicos medios oficiales son la línea gratuita 101 del Midis o la página web bonoalimentario.gob.pe. (Foto: Midis)

