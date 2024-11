Boza presentó su libro “Arraigo”, donde resume 50 entrevistas a empresarios peruanos de larga trayectoria, ninguno nacido en Lima Metropolitana, con la misión de resaltar sus historias de superación.

La abogada por eso es una fiel creyente de la capacidad de resiliencia del empresario peruano. Gestión conversó con ella para entender más respecto a la visión que tiene sobre el futuro de las mype en el Perú tras la publicación de su libro.

-Ha remarcado que un objetivo de su libro es llenarnos de esperanza. Quisiera pedirle que explique brevemente por qué. Es una afirmación poco común en esta actualidad.

Hoy estamos en una situación de crisis en el país. Tanto económica, como política e institucional. Pero creo que estamos llegando a una crisis más dura todavía: de esperanza, donde todos creemos que ya no hay futuro. No hay confianza en el futuro de Perú. Los jóvenes quieren irse, la familia también y yo sentía eso, pero cuando me reuní con estos 50 empresarios, todos nacidos fuera de Lima y propietarios de empresas que los últimos 30, 40 años han hecho salido adelante, tú sientes que los momentos más difíciles nunca dejaron de tener eso: esperanza.

Con el libro queremos que las personas entiendan que sí, es cierto, nuestra geografía es difícil y la adversidad es permanente, pero también podemos ver el vaso medio lleno. Podemos practicar el optimismo y tener una mirada sobre un futuro compartido.

-Llama la atención lo que acaba de comentar: ninguno de sus entrevistados es de origen limeño. ¿Esta visión que nace de fuera de la capital, diría usted, les ha dado la fuerza para tener esa voluntad de salir adelante?

Cuando yo les preguntaba cómo veían el futuro de sus negocios en el Perú, me decían que maravilloso. Estaban cargados de nuevos ideas y buscar seguir creciendo. Entonces, yo me preguntaba luego: ¿será que desde el privilegio del centralismo limeño tenemos una mirada diferente, una mirada de repente más pesimista? Tal vez desde Lima no vemos al Perú con los lentes que se requiere.

-¿Esa negatividad limeña no estará vinculada a la cercanía de las instituciones políticas, que hoy no gozan del respaldo mayoritario de la sociedad?

Es cierto que tenemos muchas falencias y gobernar el Perú es difícil. Dicho eso, hay funcionarios públicos que hacen las cosas bien. Ocurre que una gran mayoría de ellos está ciega, sorda, muda y raquítica. Eso lo siente el ciudadano. Pero si practicamos el optimismo, todo depende de nosotros mismos. No tenemos que esperar al Gobierno, el Congreso o que venga un salvador a ayudarnos.

-Hoy que al país lo azota una ola de inseguridad bastante alta, ¿alguno de los testimonios que usted ha recogido en su libro está altamente vinculado a superar constantemente ese problema?

En el libro hay casos de personas que, cuando eran jóvenes, terroristas intentaron llevárselos. Esa relación con Sendero Luminoso está presente en varios de ellos. Yo no se los pregunté directamente, ellos me lo plantearon. Son líderes empresariales que han pasado por dificultades incluso más terribles que las que pasan hoy. Y así han salido adelante. Otros han sufrido fraudes y estafas.

-Si bien recalca la resiliencia y la voluntad de avanzar por cuenta propia, nunca viene mal que el Estado le tienda una mano a las mype. ¿Qué esperaría que pueda implementarse desde el Gobierno tomando de ejemplo los casos que recoge Arraigo?

Hay mucho que se puede hacer, pero los 50 peruanos empresarios que entrevisté, que desafían la adversidad en el país, creo que no pedirían nada al Estado. Solo que nos molesten para seguir creando riqueza, para seguir satisfaciendo necesidades insatisfechas de sus clientes.

Varios de ellos comenzaron como ambulantes, iniciaron el proceso de formalización y en ese camino hay anécdotas donde los contadores les hicieron fraude o tuvieron problemas por desconocimiento. Allí hay un cuello de botella que, con un cambio, una mirada diferente, podrían formalizarse más peruanos.

-Un ministerio como Produce, que tiene el rol justamente de velar por las mype, podría servir a ese fin tal vez con mayor capacitación e información sobre el camino correcto para formalizarse, ¿no cree?

Hay empresarios responsables que cumplen la ley. Ellos están pensando en cómo encontrar caminos para ello. Aquí en el CADE hemos visto el impacto, por ejemplo, de la inteligencia artificial (IA) o cuáles son las mega tendencias. Hoy más que nunca el sector publico y privado deben asociarse para encarar los desafíos del futuro. Es la única forma de salir adelante.

