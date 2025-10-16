El Banco Central de Reserva (BCRP) pone hoy en circulación una moneda de plata alusiva al bicentenario de la fundación del diario oficial El Peruano, con una emisión de 5,000 unidades.

Mediante Circular Nº 0018-2025-BCRP, publicada hoy en el diario El Peruano, se indica que la nueva moneda es de curso legal y circulará de forma simultánea con las actuales.

El BCR señaló que las características de la moneda son:

Denominación: S/ 1

Aleación: Plata 0.925

Peso: 1 onza troy

Diámetro: 37 mm

Calidad: Proof

Canto: Estriado

Año de acuñación: 2025

Emisión: 5,000 unidades

En el reverso de la moneda se muestra una representación de la evolución del diario El Peruano a lo largo del tiempo, en la que se aprecia un antiguo linotipo, que evoca los orígenes de la impresión tradicional, junto a una tableta digital, que refleja la transformación tecnológica del diario.

Además, figura en la parte superior el escudo nacional, el nombre “El Peruano”, el texto “200 Años” y el período que se conmemora: “1825 – 2025”.

En el anverso, figura el Escudo de Armas, el texto “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y la denominación “Un Sol”.

El precio de la moneda se difundirá en el portal del BCRP (tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/), el cual será reajustado de acuerdo con la evolución de los costos.