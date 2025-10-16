BCRP. (Foto: Difusión)
El Banco Central de Reserva (BCRP) , con una emisión de 5,000 unidades.

Mediante , publicada hoy en el diario El Peruano, se indica que la nueva moneda es de curso legal y circulará de forma simultánea con las actuales.

El BCR señaló que las características de la moneda son:

  • Denominación: S/ 1
  • Aleación: Plata 0.925
  • Peso: 1 onza troy
  • Diámetro: 37 mm
  • Calidad: Proof
  • Canto: Estriado
  • Año de acuñación: 2025
  • Emisión: 5,000 unidades

En el reverso de , en la que se aprecia un antiguo linotipo, que evoca los orígenes de la impresión tradicional, junto a una tableta digital, que refleja la transformación tecnológica del diario.

Además, figura en la parte superior el escudo nacional, el nombre “El Peruano”, el texto “200 Años” y el período que se conmemora: “1825 – 2025”.

En el anverso, figura el Escudo de Armas, el texto “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y la denominación “Un Sol”.

El precio de la moneda se difundirá en el portal del BCRP (), el cual será reajustado de acuerdo con la evolución de los costos.

