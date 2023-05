El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) precisó en su informe macroeconómico del primer trimestre del 2023 que el PBI se contrajo 0.4% interanual, con lo cual se registra la primera contracción de la actividad económica en dos años.

De acuerdo con el ente emisor, la caída del PBI se explica por el menor crecimiento del consumo privado y la disminución de los demás componentes del gasto, en un contexto de conflictos sociales, ausencia de nuevos megaproyectos mineros, retiro del gasto relacionado a la pandemia y caída de la inversión pública subnacional.

Los conflictos sociales acaecidos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 ocasionaron la paralización de las labores en distintos sectores, bloqueos de carreteras, cierre de mercados y restricciones al libre tránsito de personas y a la circulación de bienes en algunas áreas del territorio nacional.

Por un lado, estos conflictos deterioraron las expectativas de los empresarios y de los consumidores acerca del futuro de la economía, afectando el gasto privado.

Otros factores, como la dinámica inflacionaria y las tasas de interés más elevadas, frenaron el avance del consumo privado –impulsado por el mercado laboral—, mientras que la ausencia de nuevos megaproyectos mineros y la pérdida del impulso de la autoconstrucción mantuvieron a la inversión en terreno negativo.

Asimismo, el bloqueo de carreteras y la paralización de actividades influyeron en la reducción de las exportaciones (-1.1%), debido a los menores envíos de productos tradicionales, principalmente del sector minero y agrícola.

En tanto las importaciones registraron una contracción de 5% interanual, se registraron menores importaciones de bienes de consumo no duraderos y bienes de capital, acorde con la desaceleración del gasto privado.

Por último, el gasto público se vio afectado, en su componente de consumo, por el retiro del gasto relacionado a la pandemia, mientras que la inversión cayó debido al menor nivel de desembolsos en los gobiernos regionales y locales.

El consumo privado del primer trimestre de 2023 se incrementó en 0.7%

El resultado positivo del trimestre estuvo sustentado en el avance del mercado laboral, aunque la baja confianza del consumidor y el efecto de la inflación sobre los gastos redujeron dicho impulso, según el BCR.

Los indicadores del mercado laboral continuaron reflejando un mayor nivel de ocupación e ingresos medios más altos respecto a 2022.

El empleo en Lima Metropolitana se incrementó 4.1% interanual (203 mil puestos laborales) en el primer trimestre de 2023.

En la misma dirección, la masa salarial nominal de Lima creció 19.5% interanual en el mismo periodo (9.5% en términos reales). En tanto, el empleo formal a nivel nacional aumentó 4.6% interanual (144 mil puestos laborales) y la masa salarial formal nacional nominal creció 6.6%.

En el trimestre la confianza del consumidor, medida a través de la expectativa de los agentes sobre su situación económica familiar presente, se redujo de 60 puntos en enero a 51 puntos en febrero, caída que no se observa desde junio de 2022, mes en el que la inflación llegó a 8.81%.

El volumen de las importaciones de bienes de consumo no duradero disminuyó 0.7% interanual y el crédito al consumidor, el cual viene perdiendo dinamismo desde noviembre de 2022, registró un crecimiento interanual real de 8,6 por ciento en el primer trimestre (12.3% en el cuarto trimestre de 2022).

La inversión privada se contrajo 12% en el trimestre, explicado tanto por la contracción en términos reales de la inversión minera (-23.2%), como por la caída de la inversión proveniente de otros sectores (-11%). Este resultado se atribuye a paralizaciones y menor confianza empresarial como consecuencia de los conflictos sociales, así como a la ausencia de nuevos megaproyectos mineros.

El Ministerio de Energía y Minas informó que en el primer trimestre de 2023 la inversión en el sector minero ascendió a US$ 835 millones, monto inferior en US$ 198 millones a lo registrado en el primer trimestre del año previo.

La caída interanual de la inversión se debió principalmente a desembolsos más bajos en planta beneficio, infraestructura y desarrollo y preparación.

Por empresas, la menor inversión minera se explicó principalmente por: (i) Anglo American Quellaveco realizó una inversión de US$ 87 millones, lo que representó una caída de US$ 230 millones en comparación al mismo trimestre de 2022, dado que su Unidad Minera Quellaveco entró en operación a finales del tercer trimestre de 2022; (ii) Las Bambas disminuyó su inversión en US$ 26 millones reflejo del menor gasto en su planta de beneficio Las Bambas y las paralizaciones en el Corredor Minero del Sur ; y (iii) Minsur se ubicó en el tercer lugar con US$ 19 millones menos, producto de un menor desembolso en su Planta de Concentración San Rafael y en su acumulación Nueva Acumulación Quenamari - San Rafael.

La contracción de la inversión en los sectores no mineros se encuentra en línea con la caída del volumen de importaciones de bienes de capital (-10.7%) y del consumo interno de cemento (-15.4%).

Por empresas, Aceros Arequipa invirtió US$ 24 millones en el primer trimestre, menor a los US$ 32 millones desembolsados en el mismo periodo de 2022, los cuales fueron destinados a su centro de distribución en Lurín. Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston destinó US$ 20 millones (US$ 8 millones menos respecto a 2022) a incrementar su capacidad de producción y comercialización y a capturar nuevas oportunidades de mercado.

Refinería La Pampilla invirtió US$ 5 millones en el primer trimestre de 2023, monto ligeramente mayor al desembolsado en el mismo periodo de 2022, los cuales fueron destinados principalmente a proyectos relacionados a mejoras en seguridad e instalaciones. Enel Distribución desembolsó US$ 28 millones, mayor en US$ 2 millones al desembolso en el primer trimestre de 2022, debido a un aumento en la ejecución de obras de ampliación y modernización de sus redes, alumbrado público, electrificación de asentamientos humanos, así como para asegurar la calidad y seguridad del suministro.

Enel Generación incrementó su inversión en US$ 6 millones destinados principalmente al mayor mantenimiento de centrales térmicas y equipos, acorde con su plan de inversiones. Luz del Sur aumentó su inversión en US$ 7 millones para el mejoramiento y expansión de su sistema eléctrico.

El gasto público disminuyó 5% interanual en el primer trimestre de 2023

Esta caída se debió en gran parte a la reducción del consumo público –menor gasto relacionado a la pandemia—, lo que a su vez fue reforzado por la caída de la inversión pública de los gobiernos subnacionales.

El consumo público se contrajo 6% interanual en el primer trimestre, resultado que se explica por el menor consumo del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Locales, los cuales disminuyeron 6% y 17.3%, respectivamente, debido al retiro del gasto por emergencia sanitaria y reactivación.

La inversión pública se redujo 1% respecto al primer trimestre de 2022, disminución que fue producto de los menores desembolsos de los gobiernos subnacionales (-18.4%) que usualmente se observa en el primer año de mandato de las nuevas autoridades, aunado a la paralización en algunas regiones por los conflictos sociales.

A nivel de Gobiernos Regionales resalta la menor ejecución de proyectos en Ucayali, Apurímac, Pasco, Arequipa, Cusco, Tacna y Puno. A nivel de Gobiernos Locales destaca la reducción en la ejecución de proyectos en los municipios de Lima, Puno, Apurímac, Loreto y Cusco.

La inversión del Gobierno Nacional registró un aumento interanual del 30,2 por ciento, principalmente impulsado por los proyectos de Reconstrucción: destacan aquellos bajo el Acuerdo Gobierno a Gobierno con el Reino Unido.

Durante el trimestre se implementaron varios proyectos importantes, incluyendo la construcción de hospitales de apoyo en las regiones de Piura, Áncash y Lima, así como proyectos de infraestructura para soluciones integrales en las regiones de La Libertad, Áncash y Lima.

