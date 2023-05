El déficit fiscal anual se ubicó en 2.4% del PBI en abril de 2023, mayor en 0.4 puntos respecto al de marzo último, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat, comentó a través de un tuit: “Déficit fiscal llega a 2.4% del PBI, el límite establecido por Ley para este año, debido a caida de ingresos del gobierno. Ha llegado la hora de que el actual régimen (Ejecutivo y Congreso) se ajuste los cinturones”. ¿A qué se refiere?

En agosto del 2022, el Poder Ejecutivo oficializó la Ley que dispone la adecuación a las reglas macrofiscales para el sector público no financiero. Justamente, dicha ley refiere que el déficit fiscal anual del sector público no financiero, para el año fiscal 2023 no debe ser mayor a 2.4% del PBI.

El BCR explica que el incremento del déficit fiscal se debe a los menores ingresos tributarios, en un contexto de menor dinamismo de la actividad económica y los precios internacionales.

Este incremento también se da por la implementación de medidas transitorias de alivio tributario.

Sector público no financiero

En abril de 2023, el sector público no financiero registró un superávit estacional de S/ 3,900 millones, menor al del mismo mes de 2022 (S/ 7,800 millones) debido a la reducción de los ingresos corrientes del gobierno general, tanto tributarios como no tributarios, destacando los menores ingresos por impuesto a la renta, en particular por regularización, IGV a las importaciones, y canon y regalías petroleras.

El BCR tambien señaló que los gastos no financieros del gobierno general disminuyeron 5.3%, debido a la contracción del gasto corriente (-8.9%), la cual fue atenuada en parte por el incremento del gasto de capital (7.6%), en particular en formación bruta de capital de los gobiernos subnacionales.

Con respecto a los gastos no financieros del gobierno general, disminuyeron de 22.0% a 21.7% del PBI entre marzo y abril de 2023, en particular los gastos corrientes en los componentes transferencias y bienes y servicios.

El gasto en remuneraciones y en formación bruta de capital aumentó debido a los incrementos salariales otorgados en los sectores Educación y Salud, y el dinamismo de la inversión de los gobiernos subnacionales, en lo que coadyuvó la evaluación en abril de las metas para el otorgamiento del primer tramo del incentivo de Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones (REI), que en 2022 se realizó en marzo.

En el período enero-abril de 2023, el sector público no financiero registró un superávit de S/ 8,300 millones, menor al registrado en el mismo período de 2022 (S/ 15,800 millones).

