Esto se condice con el hecho de que en el 2022 diversos bancos centrales aumentaron sus tenencias en oro en cantidades no vistas desde 1950.

Para algunos analistas, ante la turbulencia de los mercados financieros internacionales, ciertos agentes económicos consideran al oro un activo refugio, por lo que elevan las adquisiciones del metal.

Pero la alta demanda por oro no proviene de inversionistas retail que buscan proteger sus patrimonios frente a la elevada inflación mundial o el riesgo de recesión en EE.UU., que aumenta con la crisis bancaria en ese país. Por el contrario, son algunos bancos centrales -el 33% de la demanda de oro global- los que han empezado a comprar más oro.

De los 10 más grandes compradores de oro a nivel mundial, nueve son países en desarrollo, entre los que se encuentran Rusia, la India, China y Brasil. Recientemente, además, se conoció la intención de estos países de realizar sus transacciones comerciales en sus propias monedas.

¿Cuál es el desenvolvimiento del oro en el 2023?

En lo que va del año, el precio de la onza del oro aumenta en 10.5% y se sitúa en US$ 2,040 (a inicios de enero el precio era de US$ 1,836). En el 2022, el metal precioso no logró romper el techo de los US$ 2,000 por onza y tuvo un avance de apenas 1.5%.

En una nota para sus clientes, analistas del BCA Research afirmaron que, actualmente, la asignación global de reservas de divisas en oro bordea el 10%, lo que constituye un nivel de reservas en ese metal mayor a la que los bancos centrales tienen en divisas como el yuan chino o la libra esterlina.

¿Por qué el Banco Central de Perú no incrementa sus reservas en oro?

Paul Rebolledo, director de valuación financiera de Proveedor Integral de Precios, sostiene que el incremento de la tenencia de oro por parte de algunos bancos centrales se debe a una búsqueda de resguardo ante una posible crisis y a una expectativa de apreciación de ese metal en el largo plazo.

“Sin embargo, se debe tener en cuenta que el oro es un activo bastante volátil que no está hecho para inversionistas con bajo apetito de riesgo. Esto, ya que, por ejemplo, a diferencia de la renta fija, el oro fluctúa con mayor facilidad. Entonces, el Banco Central de Perú, con una mirada conservadora, prefiere no imprimirle volatilidad al retorno de las reservas, ya que dentro de sus políticas de inversión, la rentabilidad de sus activos es un objetivo por detrás de la liquidez y el bajo riesgo”, manifiesta el experto.

Jorge González Izquierdo, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, refiere que los bancos centrales que actualmente están comprando oro lo hacen porque son países que, de alguna u otra forma, quieren reducir la predominancia del dólar en sus cuentas.

“No se debe dejar pasar el hecho de que China ha emprendido la tarea de hacer que más países dejen de lado al dólar como divisa preferida en sus transacciones comerciales. Por ello, países como Rusia o la India - aliados de China- al no arriesgarse a comprar otras divisas como los yuanes, lo que están haciendo es aumentar sus reservas de oro para preservar su valor. Sin embargo, la moneda estadounidense tendrá predominancia, por lo menos, unos 50 años más”, afirma.

Añade que en el Perú, el criterio del BCR ha sido mantener un nivel de reservas internacionales diversificada y de acuerdo a las obligaciones financieras que tiene. El nivel de deuda pública y privada es un factor que toma en cuenta el instituto emisor al estructurar sus reservas, acota.

El 3% del portafolio actual en que están invertidos los activos internacionales del BCR corresponde a oro, porcentaje que se mantenido casi constante respecto de un año atrás.