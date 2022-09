Cabe indicar que la OCDE aprobó en junio la hoja de ruta para la adhesión de Perú, luego de haber sido invitado en enero del presente año. El nuevo canciller, Miguel Rodríguez Mackay, señaló que la incorporación es una política de Estado.

“Se debe tener claridad hacia dónde va a caminar la agenda en, por ejemplo, en material laboral o pensiones. El proceso puede ser más importante que la meta. Hoy hay un cambio de gobierno, un cambio de congreso, un cambio de correlación de fuerzas (dentro del congreso), y no es claro hacia donde va la agenda de política pública. Esto (proceso de adhesión a la OCDE) es una política de Estado, y si no es así no hay mucho que hacer, sobre todo en la situación política en la que estamos”, indicó.

Agregó que el sector privado es clave en el proceso de adhesión, por lo que se necesita también de un entorno más predecible.

“En la vinculación del Estado y el sector privado ha habido algunos avances en línea con proceso de entrar a la OCDE, como lo es la norma antielusiva o el control previo de fusiones. Por un lado, un sector privado que tienen que aprender a jugar con estas reglas, para la cual predictibilidad o saber lo que se espera del sector público ayuda al entorno de negocios”, indicó.

LEA TAMBIÉN: OCDE pide al Perú fijar posición sobre 257 instrumentos legales

El también gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), indicó que, con respecto a criterios más estructurales, se debe haber una reforma del propio Estado, en donde destacó la promoción de un análisis de calidad regulatoria dentro de las normas, de la calidad de servidores públicos, y una mayor protección social.

“Son puntos (en referencia al análisis de calidad regulatoria) que deberían poder salir con un poco de esfuerzo político. Debe haber una reforma dentro de los servidores públicos, es fundamental que tengamos buenos cuadros dentro del gobierno, sino es muy difícil avanzar. La agenda de protección social pasa por desvincular un acceso adecuado a salud independientemente de la condición laboral, y a la vez por una discusión de fondo de sistema de pensiones y la informalidad”, apuntó.

Restricción a la tercerización laboral

La expresidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, mencionó que, con respecto a las políticas sociales que acompañen al proceso de adhesión a la OCDE, se necesita, además de una oferta e infraestructura educativa y de salud de calidad, oportunidades de desarrollo y empleo. En ese sentido, señaló que normas como la restricción en la tercerización laboral van en contra de ello.

“Tiene que haber un orden para poder llegar a tener políticas públicas que tengan impacto en el territorio, como bien lo pide parte de la agenda OCDE. Sin empleo no se puede tener adecuado crecimiento, por lo que se necesita tener una regulación que permita salir de la informalidad. No podemos crear leyes que no protejan el desarrollo del empleo y solo lo haga con algunos pocos, como el decreto supremo sobre la tercerización laboral o los mecanismos extremos de sindicalización. Es un riesgo de seguir en esa agenda. Se necesita dialogo entre todos los actores sociales y privados”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: MEF evalúa prohibición de la tercerización laboral y cambios al reglamento de relaciones colectivas

Aún hay optimismo

Ulrik Vestergaard Knudsen, secretario general Adjunto de la OCDE, señaló que aún se mantiene optimista respecto a la adhesión de Perú a la OCDE.

“Desde ahora en adelante el proceso será técnico y difícil. Vamos a ver lo los que 24 comités les pidan a ustedes (Perú), y es la fase más importante. Me siento optimista sobre el proceso que se seguirá”, precisó.

Beneficios de entrar a la OCDE

El secretario general adjunto de la OCDE señaló los cuatro principales beneficios que tendría Perú de concretar su ingreso a esta lista de 38 países.