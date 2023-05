La cotización del dólar frente al sol sigue una tendencia a la baja en los últimos dos meses, habiendo tocado el viernes 12 de mayo los S/ 3.66, nivel similar al que tenía antes de la primera vuelta electoral del 2021. Tras el inicio del gobierno de Pedro Castillo, la divisa llegó en octubre del 2021 a un pico de S/ 4.14. Desde entonces, el precio del dólar retrocedió por los buenos fundamentos de la economía peruana, sus prudentes políticas fiscal y monetaria, y por la actuación del BCR.

La estabilidad de la moneda local, a la que usualmente se hace referencia y que destaca frente a pares como Chile o Colombia, se debe en gran parte a la presencia del BCR a través de sus intervenciones cambiarias: la venta al contado de dólares; y otra, menos conocida por el público, pero muy efectiva, que es la venta de instrumentos derivados (swap cambiarios venta).

¿En qué consiste la intervención del BCR a través de swap cambiarios?

La subasta de esos swap del BCR equivale, en buena cuenta, a elevar la oferta de dólares en el mercado cambiario para atenuar las presiones de demanda de esa divisa, y, con ello, el alza en su cotización. Así sucedió esta semana, en la que para moderar la subida del dólar, el instituto emisor colocó swaps por S/ 1,400 millones. La divisa llegó a superar los S/ 3.70, pero con los swap del Banco Central, cerró la semana en S/ 3.686, nivel inferior en 3.18% al que tenía a fines del 2022 (S/ 3.807).

Cuando el sol presenta una tendencia depreciatoria (dólar sube), los agentes económicos (empresas e inversionistas) compran dólares a futuro (forward) a los bancos, para protegerse de la volatilidad. Al tener los bancos un compromiso de venta de dólares a futuro, se genera una presión alcista en el precio al contado de esa divisa, pues deben empezar a acumularlos para cubrir tal obligación. En simple, el swap cambiario que coloca el BCR a los bancos evita que la compra de dólares se haga hoy y presione su cotización.

“Lo que no quiere el BCR es que el banco comercial compre dólares hoy, y por eso descomprime esa demanda que presiona al tipo de cambio, a través de los swaps, que es un derivado que mas bien traslada esa compra a futuro. Se evitan entonces distorsiones en el tipo de cambio spot (al contado)“, indicó Sergio Urday, economista especializado en banca y finanzas.

Presiones alcistas se reducen

El director de Thorne & Associates, Alfredo Thorne, destacó la importancia de la intervención del BCR, a través de swaps, para reducir las presiones alcistas en el dólar, sobre todo en un contexto donde el riesgo político, aunque más controlado, ha sido la regla en los últimos años; mientras que en el frente externo hay incertidumbre por la posible recesión en EE.UU. y el ciclo de aumento de tasas de la Reserva Federal (Fed).

“El BCR señala que solo reduce la volatilidad del tipo de cambio, pero podría ser una intención más que una realidad. No es algo que se sabe con certeza, pues al intervenir, por ejemplo con swaps, se puede estar cambiando una tendencia (del tipo de cambio), por ejemplo, a la baja, en favor del sol. No obstante, las fuerzas que mueven hoy al tipo de cambio obedecen más al contexto internacional”, apuntó el también exministro de Economía y Finanzas.

Si se toma en cuenta el porcentaje de días en los que intervino el BCR (sobre el total de jornadas de negociación en el año), se tuvo una tendencia a la baja desde el 2016, hasta llegar a representar solo 4% en el 2019, según datos de la entidad. No obstante, ese porcentaje aumentó en el 2020 hasta el 39%, y tuvo un pico de 82% en el 2021, en el contexto de la pandemia y la entrada de la administración de Pedro Castillo. La colocación de swap fue más relevante (en volumen) que la venta al contado de dólares.

Al detalle, fueron 126 días (de 251 días de negociación en total), en el 2022, en los que intervino el BCR con swaps, mientras que directamente en el mercado spot fueron solo 21. En el 2023 (hasta el 20 de marzo) fueron 31 días (de 44) en los que colocó swap, y solo un día vendió dólares al contado en el mercado.

La dimensión de la presencia del banco en periodos de volatilidad o riesgo puede ser descrita también por los saldos de los swaps. Según datos del BCR, el saldo de swaps cambiarios venta (los contratos vigentes) es de S/ 34,071 millones (US$ 8,900 millones) al 15 de mayo, registro que se redujo en las últimas semanas. No obstante, se mantuvo por encima de los S/ 38,000 millones (US$ 10,000 millones) en los primeros dos meses, periodo marcado por las protestas sociales. A inicios del 2021 (previo a las elecciones de Pedro Castillo) el saldo de este instrumento estaba alrededor de S/ 10,000 millones.

En particular, en enero último (cuando los conflictos tuvieron su mayor escala) el BCR intervino con US$ 2,113 millones. Como referencia, las intervenciones con swaps venta en todo el 2019 fueron apenas US$ 1,064 millones.

“Al reducir la volatilidad y hacer que la moneda sea estable, se evita también que haya especulación alrededor de esta, y da la sensación de una economía confiable. Los picos que tomó el tipo de cambio, por ejemplo por encima de S/ 4, podrían haber sido más altos. Si el saldo (de los swaps) hoy se reduce (como en abril y mayo) quiere decir que el BCR está viendo menos presión en el tipo de cambio. Entonces se dejan vencer los contratos de swaps, y no se renuevan”, indicó Urday.

Las reservas internacionales permiten intervenir

Thorne mencionó que las intervenciones del BCR en el mercado cambiario, que configuran el modelo de la flotación sucia que sigue Perú (tipo de cambio también fluctúa, pero de manera limitada), se respalda en el elevado nivel de reservas internacionales que tiene el país, situación que no es la regla en sus pares de la región.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) ascienden a unos US$ 76,000 mil millones, nivel que representa 30% del PBI. En comparación a la región, según información del Consensus Forecast LatinFocus, ese porcentaje es el más alto en la región, por encima de países como Colombia (17%), Brasil (17%), México (14%) o Chile (13%).

“La billetera del BCR en Perú es bastante más grande que la de cualquier otro banco central. Países como Chile o México intervienen en el tipo de cambio, pero mucho menos. Lo peor que puede pasar es que se empiece a intervenir y se quede sin fondos“, apuntó Thorne.

¿Qué se espera para el tipo de cambio?

Según el último informe de FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus de mayo, el consenso de analistas proyecta un tipo de cambio de S/ 3.86 a fines del 2023. Es decir, los niveles actuales no se mantendrían hacia el final del año.

BBVA Research y Scotiabank esperan que el tipo de cambio revierta y cierre el 2023 en S/ 3.88 y S/ 3.85 respectivamente. No obstante, otros bancos locales y de inversión ven un dólar en niveles similares a los actuales (cercanos a S/ 3.70) a fin del 2023, por la posibilidad de que la tasa en EE.UU se mantenga o baje este año.

Como señaló Gestión en días recientes, las presiones a la baja del dólar responden a las perspectivas de posibles recortes en la tasa de la Fed en la segunda parte del año, pese a que su presidente, Jerome Powell, ha descartado esta opción. No obstante, el riesgo de que la inflación en EE.UU no se modere como se prevé, resta probabilidades al retroceso de tasas de interés, situación que podría hacer que el dólar se fortalezca en contra del sol.

“Nunca habíamos visto una discrepancia tan grande entre lo que la Fed señala (en cuanto a su tasa) y lo que los mercados esperan; eso quiere decir que hay cierta pérdida de credibilidad. Nosotros tenemos la visión que no habrá recortes, y los mercados están seguros que la Fed va a recortar su tasa, pese a que esta no indica ese escenario. Si la tasa no baja, entonces debería haber un rebote en el tipo de cambio y activos. Antes de la próxima reunión de la Fed habrá otro dato de inflación, y podríamos tener más luces de lo que viene”, señaló Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research.

Dato

La semana pasada se colocaron swaps cambiarios venta, equivalente a la venta de dólares según el BCR, por S/ 1,400 millones.