El dólar cerró hoy en S/ 3.671, registro mínimo del año e inferior en 1.05% al del cierre de abril (S/3.71). En lo que va del año, la moneda estadounidense desciende 3.57%, tras cotizar a fin del 2022 en S/ 3.8070.

Niveles de S/ 3.67, como el de ahora, no se observaban desde inicios de marzo del 2021, en la etapa previa a las elecciones presidenciales del 11 de abril del 2021, que tuvo como ganador a Pedro Castillo.

Mario Guerrero, subgerente de Economía del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, espera que el tipo de cambio oscile en un rango entre S/ 3.63 y S/ 3.66 en los siguientes días. “Se acaba de reconocer un nivel técnico de S/ 3.66, que fue de los registros más bajos del año pasado. Este sería un primer nivel de soporte histórico y el siguiente es de S/ 3.63″, precisó.

¿Por qué el dólar cae a niveles preCastillo?

Destacó que el mayor apetito por riesgo de inversionistas extranjeros explica las presiones para el dólar. Detrás de ello están las expectativas de posibles recortes de tasas de la Fed, en contraste con lo que señaló recientemente su presidente Jerome Powell, quien mencionó que la pausa monetaria no ha sido decidida.

Sin embargo, hay factores que pueden limitar el escenario de descenso, como la persistencia del ruido político local (por ahora de intensidad más baja) y los riesgos latentes en el contexto internacional, como una inflación que no se modera.

“Hay un comportamiento de apreciación regional, y es principalmente por el mayor apetito por riesgo por sus activos como bonos o la bolsa. Esto, en el caso de Perú, hace que se note la importancia de otras variables como el precio del cobre, el diferencial de tasas de interés (del BCR con la Fed), aunque también el riesgo político. Sobre este último punto, los recientes resultados en Chile (victoria de la derecha en la elección para la Convención Constituyente) suman para entender un menor riesgo político en la región”, afirmó.

El índice DXY, que mide el valor del dólar estadounidense con relación a una canasta de monedas extranjeras, baja 0.5% en el mes y 1.9% en el año.

El mejor dato de inflación de Estados Unidos consolida las expectativas del mercado sobre una postura más flexible de la Fed en sus tasas (con una inflación más controlada, la probabilidad de más aumentos se reduce). En particular, la inflación en EEUU pasó de 5% en marzo a 4.9% en abril (el dato mensual fue de 0.4% igualando las expectativas), la más baja desde el cuarto mes del 2021, y por debajo de las expectativas del mercado de 5%.

Expectativas de inversionistas

“Es una corrección a nivel global, impulsada por los datos económicos en la principal economía del mundo que es Estados Unidos, donde los datos de inflación salieron menores a lo esperado”, anotó Washington López, economista y CEO de Washington Capital, quien señaló además la moderación del riesgo político.

El economista jefe de BBVA Research, Hugo Perea, sostuvo que son estas expectativas las que se han reflejado en un aumento de las tenencias de extranjeros en activos locales (en soles) en días recientes, cuya mayor oferta de dólares ha presionado a esa divisa a la baja frente a la moneda local, escenario que podría mantenerse en los siguientes días, tras la publicación del nuevo dato de inflación estadounidense.

No obstante, el descenso puede ser limitado si hay nueva información relacionada con una postura más hawkish (restrictiva) por parte de la Reserva Federal.

“Podríamos ver niveles algo menores de los de ahora, hasta que termine este reacomodo de expectativas. El dólar está respondiendo básicamente a factores externos, en particular que en el segundo semestre se empiece a recortar la tasa (de la Fed), y se reafirma la visión con el reciente dato de inflación. Por un lado, de considerar este escenario, habrá menos incentivos en tener posiciones en dólares, y un mayor apetito por riesgo hacia economía emergentes, y es lo que se ha estado viendo en los últimos días con la entrada de inversionistas no residentes”, anotó.

LEA TAMBIÉN: Jerome Powell tiene el menor nivel de confianza pública entre jefes de la Fed

¿Qué estima Latinfocus para fin de año?

Según el último informe de FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus de abril, el consenso de analistas proyecta un tipo de cambio de S/ 3.88 a fines del 2023. Es decir, los niveles actuales no se mantendrían hacia el final del año. La previsión es de S/ 3.85 para el 2024.

“Nunca habíamos visto una discrepancia tan grande entre lo que la Fed señala (en cuanto a su tasa) y lo que los mercados esperan; eso quiere decir que hay cierta pérdida de credibilidad. Nosotros tenemos la visión que no habrá recortes, y los mercados están seguros que la Fed va a recortar su tasa, pese a que esta no indica ese escenario. Si la tasa no baja, entonces debería haber un rebote en el tipo de cambio y activos. Antes de la próxima reunión de la Fed habrá otro dato de inflación, y podríamos tener más luces de lo que viene”, señaló Hugo Perea.

Datos