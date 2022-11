“Se ha concebido que el servicio de transporte público es un modelo autosostenible pero no lo es”, dijo este miércoles María Jara, presidenta ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) durante la sesión de la Comisión de Transporte del Congreso.

En esa línea, anunció que la ATU junto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se encuentran desarrollando una propuesta normativa que permita dar impulso, “en términos económicos”, a las empresas operadoras del Metropolitano y los Corredores complementarios.

“Necesitamos que se puedan licitar los corredores de manera cofinanciada. En estos momentos estamos entrando con los operadores en la redefinición del contrato de concesión porque el modelo actual no permite que puedan cubrir los costos operativos, hay que hacer ajustes para lograr la modernización (...) Eso no puede ser si no es cofinanciado con el Estado. Es una constatación técnica”, explicó.

En ese sentido, también señaló que la redefinición de los contratos tomarían entre tres y cuatro meses. Además, indicó que los paquetes de ruta que faltan concesionar de los corredores complementarios -más de 30- recién se licitarían hacia diciembre del 2023.

Cabe mencionar que la revisión de los contratos se anunció en julio último tras el incremento tarifario del Metropolitano. En ese momento, las cuatro concesionarias indicaron que el aumento del pasaje respondía a un incremento de sus costos operativos y que el número de pasajeros cayó un 40% tras la pandemia.

Por otro lado, Jara señaló que la reciente resolución de la ATU para que los taxis independientes sean de color amarillo sí tiene sustento técnico, por lo que no podría ser considerado como barrera burocrática ante el Indecopi. “Elaboramos un estudio, tenemos sustento. Además, la disposición se implementará gradualmente, tienen tres años los taxistas ”, sostuvo.

Proyectos de telecomunicación

Durante la misma sesión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que publicará en enero del 2023 el decreto supremo que propone el roaming nacional con enfoque rural. ¿Qué quiere decir? Que los operadores de telefonía -como Movistar, Entel, Bitel y Claro- podrán ampliar su cobertura usando la antena de otro operador.

“Aquellos operadores que no consigan acuerdos de roaming, Osiptel podrá establecer mandatos para que las empresas operadoras brinden sus coberturas usando la antena de otra empresa y así beneficiar a las comunidades con menos de dos mil habitantes”, explicó durante la sesión de la Comisión de Transportes del Congreso.

Así, se estima que 31,000 locales rurales cuenten con la tan ansiada conectividad. La cifra representa a más de 4 millones de peruanos.

Por otro lado, el MTC tiene en cartera tres proyectos de banda ancha para la zona de Alto Amazonas, Datem del Marañón y Madre de Dios, cuyo diseño culminaría en el primer semestre del 2023 para luego continuar con la fase de viabilidad y presupuesto.

