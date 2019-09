Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), está convencida de que el programa de crédito que se le dio a Argentina fue el correcto.

En entrevista para la agencia AFP, la directora saliente del organismo dijo que el auxilio de US$ 57,000 millones fue la opción indicada para el país sudamericano que el año pasado enfrentaba una corrida cambiaria que depreció el peso.

"¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí?, ¿si no hubiéramos hecho nada? Creo que hubiera sido mucho peor. Para mí no hay duda de ello", sostuvo.

Sin embargo, Lagarde lamentó que el salvavidas financiero no haya podido sofocar la inflación, estimada en 53% para el cierre de 2019, además de un alza de precios y el desempleo.

En cuanto al panorama de la economía mundial, Lagarde se mostró preocupada.

Como se recuerda, el FMI redujo su pronóstico de crecimiento global a 3.2% a finales de julio, advirtiendo de las amenazas que representan las tensiones comerciales como la disputa entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo.

“Lo que tenemos actualmente es un crecimiento mediocre y yo creo que lo que lo caracteriza es que es frágil y está bajo amenaza”, señaló.

En ese sentido, Lagarde instó a los líderes mundiales a resolver las disputas mediante el diálogo y reiteró su llamado a una mayor equidad de género en la esfera pública.

"Ya sean las relaciones comerciales, el Brexit o amenazas tecnológicas entre países, todo esto fue creado por el hombre y pueden ser resueltos por el hombre. Un poco de toque femenino no caería mal", subrayó.

Al frente del FMI desde 2011, Lagarde se prepara ahora para presidir el Banco Central Europeo (BCE).

Al ser cuestionada sobre su futura gestión, la francesa de 63 años dijo que ya hay bastante incertidumbre en el mundo como para no tener definidas las tareas de un banco: “trabajar en la creación de empleo, la productividad y la estabilidad”.