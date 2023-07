Los arándanos fueron producidos en la ciudad de Trujillo (La Libertad) y fue la empresa Danper una de las primeras en abrir el comercio de este producto hacia este país, cuyo despacho fue 480 cajas, con un peso de 720 kilogramos, según datos del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa).

Cabello indicó que Perú tiene una participación del 77% en el mercado indio y detrás se ubica Chile, con un 20%. Sin embargo, también alertó que dicho liderazgo puede verse afectado debido a que las empresas indias y multinacionales han comenzando la siembra de arándanos. Según dijo, este año iniciaron las primeras cosechas.

“El arándano peruano es reconocido por su calidad, es un producto nuevo, no tiene mucho tiempo en el mercado, pero ya los indios están sembrando arándanos. La siembra de este producto lo realizan porque les encanta todas las propiedades y beneficios para la salud que tiene”, dijo Cabello durante el Seminario Promo Asia y Oceanía 2023 organizado por Promperú.

Pese a ello, esperan que Perú pueda sortear esta posible dificultad y que se mantenga como el principal proveedor de arándanos a India. Si bien otros competidores están entrando a ese mercado, se espera que no generen un daño a los envíos peruanos .

“Necesitamos hacer mucho esfuerzo para que se mantengan el posicionamiento del arándano. La ventaja es que producimos durante todo el año ”, apuntó.

Reducción, pero no riesgosa

David Sandoval, CEO de Fluctuante, consultora de investigación de mercados, explicó a Gestión que India, al igual que todos los mercados, en algún momento debió empezar a producir arándanos y por consecuencia, se espera que la participación de Perú vaya a disminuir.

Sin embargo, dijo que esa producción en India no tendrá un alto impacto en la industria de arándanos peruana debido a que India es un mercado pequeño: representa menos del 1% de las exportaciones peruanas.

Actualmente el principal mercado de los arándanos peruanos es Estados Unidos (US$ 31.3 millones) , seguido de Países Bajos (US$19 millones), Reino Unido (US$ 6 millones) y China (US$ 5 millones), de acuerdo a cifras de la Asociación de Exportadores (Adex).

“Pero veamos también qué otras estrategias utilizamos nosotros como país, no solo enviar arándanos en estado fresco, sino, en estado congelado. Todo el arándano que hemos exportado hacia India ha sido vía aérea, entonces hablamos de que ellos están dispuestos a pagar un poco más por el flete”, dijo.

Sandoval también consideró importante tener mayor apertura comercial ingresando a otros mercados y en ese sentido, este año se ha iniciado el procedimiento para el ingreso del arándano peruano a Japón .

Dicha procedimiento fue iniciado por el embajador del Perú en Japón, Roberto Seminario, en una reunión con Sumito Yasuoka, director general de la División de Consumo y Seguridad del Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca (MAFF) de dicho país.

En el encuentro, el embajador peruano entregó a Yasuoka un informe técnico elaborado por el Senasa para la aprobación del Análisis de Riesgo de Plagas.

De igual manera, actualmente se encuentran en proceso de apertura otros mercados como Indonesia, Corea del Sur, Vietnam, Nueva Zelanda y Ecuador.

Datos y cifras

En el 2022 el Perú fue el primer exportador mundial de arándanos con US$ 1,362 millones 740 mil , superando a EE.UU., España, Canadá, Países Bajos y Marruecos, de acuerdo a datos de Adex.

, superando a EE.UU., España, Canadá, Países Bajos y Marruecos, de acuerdo a datos de Adex. Para la próxima campaña la Asociación de exportadores y productores de arándanos del Perú (Proarándanos) proyectó una caída en las exportaciones debido a un retraso de producción por un clima atípico.

debido a un retraso de producción por un clima atípico. La Libertad viene siendo la región productiva que más ha aportado a las exportaciones de arándano con 50% del volumen, seguido de Áncash (14%) y Lambayeque (12%).

SOBRE EL AUTOR Silvia Pérez Licenciada en periodismo por la Universidad Tecnológica del Perú. Desde el año 2019 forma parte de diario Gestión. Experiencia en comunicación audiovisual, prensa escrita y digital.





