Ahora, por la compra de un litro de aceite de soya en el mercado Nro 2 de Surquillo se tiene que pagar S/ 11.97, resulta ser la botella más cara en Lima Metropolitana, y el más económico se ubica en el Mercado Central de Puente Piedra, a S/ 9.65, según la aplicación Mi Caserita del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) .

Estas cifras son las más altas y es que en junio resultó ser el segundo producto con mayor variación de precios.

En el reporte de variación de precios del INEI, solo en junio el precio del aceite vegetal se elevó en 7.3%, según la información recogida en 26 ciudades.

Waldo Mendoza, ministro de Economía y Finanzas, comentó en la víspera, que el precio de los alimentos puede mostrar un alza, pero estima que la inflación no superará el rango meta de hasta 3% para este año, aunque reconoce que algunos productos superarían esa valla.

El INEI detallaba en su informe del cierre de junio, que el incremento del aceite de soya está influenciado por el alza en el insumo importado (aceite crudo de soya) y el alza del tipo de cambio.

Entre los mayoristas

El precio a nivel mayorista no tiene tanta diferencia con los minoristas, dado que su valor en el Mercado Mayorista de Lima está en S/ 9.38 en promedio por cada botella de un litro, y hay comerciantes que lo venden en S/ 9.43.

De acuerdo al registro histórico, el precio del aceite de soya estaba en S/ 6.04 en enero del 2020, precio que se mantuvo con ligeras alzas hasta febrero de este año, y que tomó un “rally alcista” en el precio mayorista hasta llegar a S/ 9.38 en la víspera, y que aún no se detiene.

Conforme a las cifras oficiales se observa un alza de 44% desde febrero a la fecha.

¿Qué hace que el precio del aceite suba tanto?

¿Se debe al aumento en el tipo de cambio o a un factor externo? El factor tipo de cambio explicaría solo un 11% del aumento en el precio del aceite, debido a la depreciación del sol versus el dólar en este periodo.

El factor que tiene una mayor influencia es el mercado internacional. Alejandro Daly, presidente del Comité de Alimentos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), sostiene que desde el año pasado se venía observando un incremento en los alimentos, en general, y en ese grupo de alimentos se ha dado el caso de la soya.

El precio internacional del aceite de soya pasó de US$ 557 en mayo del 2020, hasta US$ 1,651 por tonelada métrica (TM) en junio de este año, siendo este el que tiene origen en Estados Unidos, creciendo en 189%; mientras que el de Argentina subió en 100%, al pasar de US$ 595 por TM a US$ 1,191 por TM en dicho período, conforme el reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por las siglas en inglés), que analiza el entorno internacional. (ver gráfica abajo)

Dos efectos sobre el alza de la soya

La pandemia afectó la producción de alimentos, lo que no es exclusivo en la soya, pero sí la que ha tenido un gran impacto global, afectando la producción.

El reporte de la USDA detalla una reducción de los inventarios de Argentina y Estados Unidos, que se ha dado en los últimos meses.

Por otro lado, existe un aumento en el consumo de aceite para los biocombustibles, lo que también afecta el stock de producción y por ende los precios.

A ello se suma una mayor demanda de China en medio de la recuperación de su economía.

¿Qué se espera?

Los precios ya muestran una tendencia ligera a la baja, tal como se puede observar en los gráficos, lo que podría llevar a un descenso en los precios al consumidor.

“El traslado de precios al consumidor a veces puede demorar como tres meses por la reposición de los inventarios que se han realizado con precios altos”, explica un analista.

Alejandro Daly sostiene que, lo importante es que en los alimentos se mantenga un libre mercado, favoreciendo la competencia.

Con ello se debe esperar que los precios en las próximas semanas tiendan a su reducción, aunque dependerá de la demanda internacional y las expectativas locales.

