Hace unos meses la Sunat presentó un perfil de cumplimiento, una suerte de “Infocorp”, con el cual se otorga una calificación a los contribuyentes sobre sus obligaciones tributarias y aduaneras. Si bien a fines de junio se estimaba que un 37% de las empresas estaban en los niveles A y B, que representan un nivel alto de cumplimiento, esto habría cambiado en los últimos meses.

En conversación con Gestión, el nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Víctor Mejía, precisó que aún cuando el perfil de cumplimiento aún está en marcha blanca, se pueden compartir algunos números: el 45% de los contribuyentes están calificados entre A y B .

En tanto, señaló que un poco más de un tercio está en el nivel C. La cifra estaría por debajo del 43% que se registró en esta calificación a mitad del 2024.

“Quiero aclarar que el nivel C no es desaprobado o de incumplimiento. En el nivel C está el contribuyente estándar que cumple regularmente con sus obligaciones. Esa persona no va a ver alterado su tributación, no va a tener ningún perjuicio o tener más obligaciones o más exigencias”, afirmó.

En promedio, explicó Mejía más del 80% de los contribuyentes están entre los niveles A, B y C, por lo que “no debería haber mucho motivo de preocupación”. Sin embargo, considerando esos datos, esto implicaría que un 20% de los contribuyentes aún están jalados en su calificación.

El representante de la Sunat añadió que definitivamente se harán ajustes al perfil de cumplimiento, pero aún se están evaluando cuáles se realizarán para incrementar el perfil de cumplimiento, cuyo objetivo es identificar al contribuyente para tratarlo conforme a su comportamiento, facilitar al que cumple y controlar mejor al que incumple.

Nuevas acciones

Recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que se darán nuevos pasos para aumentar la recaudación tributaria, en medio de los cuestionamientos por el posible incumplimiento del déficit fiscal. Ante esto, Víctor Mejía confirmó que han identificado “nichos” en los que no se está cumpliendo con la tributación para comenzar con las acciones respectivas.

Mejía precisó que se ha intensificado el uso de inteligencia de datos y tecnología para identificar y regular sectores que no han cumplido con sus obligaciones tributaria, con el fin de ampliar la base tributaria y reducir el déficit fiscal.

“Con labor de inteligencia, ciencia de datos, Inteligencia Artificial, estamos identificando esos nichos para poder lograr que la gente tribute lo que corresponde. No queremos que permanezca la visión de que estamos haciendo tributar a los mismos y que les aumentamos la presión. El control va a seguir, obviamente, pero la idea es enfocarnos en lo nuevo”, dijo tras su presentación en la cumbre APEC Pyme 2024 .

Estos “nichos” que no están pagando impuestos incluyen grandes patrimonios que están el extranjero, sobre los cuales se cuenta con más información gracias a convenios internacionales, así como sectores de la economía interna que operan fuera del radar fiscal.

Estas medidas, que en las próximas semanas se seguirían incrementando, también están relacionadas al control de las economías ilegales.

“Los tributos que debían pagarse en el país de los grandes patrimonios no se estaban pagando por ausencia de información. Ahora ya contamos con esta información, podemos adoptar medidas para que eso ocurra”, señaló.

Dentro de las nuevas acciones que tienen planeadas también se tiene en cuenta la facilitación y modernización de la tributación de las pequeñas y medianas empresas ( pymes ).

Adicional a la implementación del los comprobantes de pago electrónico y los libros, Mejía afirmó que la Sunat se está preparando tecnológicamente para aplicar nuevas herramientas para facilitar el cumplimiento del pago de impuestos de estos negocios.

“Ya no van a tener que destinar recursos a elaborar libros donde muchas veces se generaban diferencias y costos. Pronto anunciaremos las plataformas tecnológicas que van a permitir que los libros y registros, registros de compras y registros de ventas, se planteen a raíz de propuestas de la Administración Tributaria . Además, eso también nos permitirá hacer una propuesta de declaraciones juradas, de tal manera que, en algún momento, podamos hacer que ese cumplimiento sea casi automático”, sostuvo.

Recaudación. El titular de la Sunat ratificó que se mantiene la expectativa de una recaudación de S/155,333 millones, un 3% más que el año pasado, para el cierre del 2024.

