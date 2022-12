Su perfil técnico ha sido reconocido por diversos agentes del mercado y en esta entrevista con Gestión delinea las acciones que planea tomar en el corto y mediano plazo.

¿Qué papel juega el MEF para solucionar la conflictividad social que vive el país?

El MEF tiene un rol importante. Acabo de firmar el decreto supremo que autoriza el pago del bono de noviembre y diciembre para la Policía. Es importante dotar de recursos a esta institución que está haciendo una labor muy importante.

¿De cuánto es el bono?

Es un bono mensual que está en torno a los S/ 1,200. Vamos a trabajar un proyecto de ley para pagar la deuda pendiente que se tiene desde el mes de junio.

Esta es una medida del Estado para quienes contienen la protesta. ¿El MEF puede ayudar a los pedidos de quienes protestan?

Hay que diferenciar las demandas. Hay algunas inconstitucionales como cerrar el Congreso o convocar a la asamblea constituyente. El marco jurídico no avala ese tipo de medidas. Lo importante es que la presidenta Dina Boluarte ha trazado un camino con el adelanto de elecciones para abril del 2024 y con el MEF estamos coordinando con otros ministerios implementar medidas inmediatas de soporte o apoyo a las regiones. También estamos a puerta de actualizar el plan de competitividad.

¿Alguna medida especial para las regiones?

Quisiera anunciar que estamos trabajando en planes regionales. Lo que muestra la propuesta es que hay mucha heterogeneidad a nivel nacional y es importante desarrollar planes regionales alineados con el plan de competitividad y en esa línea vamos a comenzar a trabajar de manera urgente.

¿Funcionan los planes regionales? En el 2017 se anunció uno para Andahuaylas con 158 proyectos, que claramente no ha tenido resultados. ..

Queremos poner una agenda que vaya más allá de la coyuntura política. Hay nuevas autoridades que, entiendo, conocen cuál es la situación. El ruido político le ha hecho mucho daño al país y las regiones, y queremos proponer una agenda consensuada y de trabajo conjunto.

¿Ha conversado con las nuevas autoridades regionales?

No solo con las nuevas, sino con las salientes. Quiero reconocer el llamado al diálogo del gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente; ese es el enfoque correcto: llamar a conversar. El ruido político le ha hecho mucho daño al país. Hay un contexto internacional complejo y no podemos, sobre eso, poner más problemas en el país que terminan impactando a los más necesitados. Si a este conflicto le sumamos el efecto de la inflación, los que más se impactan son los más vulnerables.

¿Cuál es el impacto de las protestas para la economía?

La última estimación que tenemos es de entre S/ 60 millones y S/ 100 millones por día.

¿Con el nivel de las protestas estamos más pegados a S/ 60 millones o a S/ 100 millones?

Este es solo el efecto del PBI, no incorporamos los impactos en infraestructura dañada que debe tener una evaluación. El estimado central es S/ 80 millones.

¿Qué incluye los S/ 80 millones en pérdidas?

Pérdidas sectoriales: en transportes, comercio, turismo, los productos que se pierden porque no se pueden transportar, detrás de eso hay salarios que no se pueden pagar, gratificaciones que pueden llegar tarde. Pequeñas empresas o bodegas que no van a poder hacer frente a sus deudas. Alrededor del MEF el movimiento comercial ha disminuido por las protestas y este impacto es mayor en las regiones donde hay un mayor escalamiento, que representan el 25% del PBI.

Si la protesta escala en la minería, ¿se podría crecer menos este año?

Nuestra estimación está entre 2.7% y 3%. La última cifra es de entre 2.8% y 2.9% para este año. Podría haber algún impacto (por las protestas), pero estamos trabajando con los ministerios de Interior y Defensa para que esto no escale.

“La economía viene mejor de lo que muchos esperaban y para seguir es fundamental que se restablezca el orden y el diálogo”

Alex Contreras, ministro de Economía y Finanzas

La crisis política del último año nos ha costado rebajas de la calificación crediticia y últimamente de la perspectiva ¿El MEF puede revertir la tendencia?

Desde el MEF trabajamos directamente con las clasificadoras de riesgo. Hay dos resultados diferentes. Este año vamos a cerrar con un déficit de 1.7% (del PBI), la deuda va a cerrar un poco por debajo de 34% (del PBI), hemos recuperado ahorros. Por el lado fiscal estamos muy bien.

Pero la preocupación viene por el lado político...

Lo que les preocupa es la escalada del ruido político que ha terminado en un intento de golpe de Estado. Reconocer que las instituciones respondieron bien, se pudo restablecer el orden. Es un problema que está allí y creemos que se va a resolver, no solo con el adelanto de elecciones sino con la reforma política que tiene que venir en conjunción, para evitar estos conflictos polarizados que al final terminan impactando en la economía.

¿El objetivo del Gobierno es que las elecciones sean en el 2024?

El Ejecutivo ha respetado el margen técnico y la ley electoral. Las elecciones tienen que programarse y es el plazo que ha planteado el Ejecutivo. Tiene que discutirse sobre eso, si hay la posibilidad de acelerar; pero debe darse en el Congreso. Está el gesto de la presidenta Dina Boluarte de adelantar las elecciones para tratar de disminuir este ruido que nos hace daño a todos.

¿Tener nuevas elecciones puede generar más incertidumbre y complicar la recuperación de las expectativas y la economía?

El punto más complicado fue el intento del quiebre del orden constitucional. El nuevo Gobierno, la transición, ha generado cierta respuesta positiva de los inversionistas. Los procesos electorales son de por sí inciertos, pero el trabajar en esta reforma política y tener una fecha de elecciones va a ser clave. La economía está recuperándose, tenemos 12 proyectos de ley de Impulso Perú y siete ya fueron aprobados por unanimidad. Se pueden generar 250,000 puestos de trabajo y estoy tratando de reunirme con el presidente del Congreso para hacer un pleno económico donde se aprueben estas propuestas que ya están financiadas y ayudarán a que el panorama del 2023 sea más optimista.

El exministro, Kurt Burneo, planteaba que política y economía vayan nuevamente por cuerdas separadas. ¿Esto es posible? ¿Cuál es el mensaje al sector privado para comenzar a generar confianza?

No se puede separar lo político de lo económico. Tratamos de construir una agenda con el ministro Burneo, pero el hecho de que hayamos llegado a este intento de golpe de Estado ha generado una desconfianza inicial y lo que queremos hacer es construir sobre lo avanzado, y hay una ruta en lo político que es una luz al final del túnel y construir sobre eso tres cosas importantes: apuntalar la reactivación económica, concentrarnos en el crecimiento del PBI potencial e ir pensando en estrategias de desarrollo.

¿Cómo iniciar con este proceso de reactivación, solo con Impulso Perú?

Estamos trabajando en estos momentos en medidas adicionales a Impulso Perú que puedan ejecutarse en el 2023 y las debemos estar presentando en las siguientes semanas. Queremos restablecer la confianza y mostrar que hay una gestión que apuesta por el crecimiento de la inversión privada, cerrar brechas con la inversión pública y el diálogo entre todos los actores.

¿Qué nuevas medidas se van a impulsar?

Son medidas para apuntalar el crecimiento. La inflación va a seguir alta e impactará en los ingresos de los hogares y es fundamental trabajar en medidas que sigan dando soportes a hogares vulnerables.

¿Otorgar nuevos bonos?

Estamos enfocándonos en otorgar más subsidios, como el de la electricidad, al transporte. Hay un subsidio para creación de empleo que según el Ministerio de Trabajo podría generar hasta 164,000 puestos de trabajo.

¿Es un nuevo subsidio o es el que promueve contratar jóvenes que está en el Congreso?

Es un nuevo subsidio y nuevas medidas en general que van en línea con lo que planteamos en Impulso Perú.

Entonces ya no habrá nuevos bonos...

Siempre existe la posibilidad de generar algún incentivo adicional. No lo descarto totalmente, pero si es que hubiera algún bono sería muy focalizado en un sector específico.

¿Qué tema debe aprobar el Congreso, como prioridad, de Impulso Perú antes de fin de año?

En el contexto actual, la exoneración de IGV a alimentos. Estamos hablando de S/ 5,000 millones que si no se aprueba recaería sobre los hogares. El programa Impulso Myperú de S/ 2,000 millones que va a ayudar a la reactivación. El subsidio a la electricidad, al transporte, a la creación de empleo. El subsidio a la exploración minera. Si hay que apostar por algo, es en estas medidas.

¿Cuál es la proyección de crecimiento para el 2023? Todas las proyecciones señalan que el próximo año se crecerá menos que este, contrario a lo que opina el MEF.

Tenemos un estimado de un rango entre 3.1% y 3.9% y para ello es importante aprobar las medidas de Impulso Perú.

¿En este escenario tiene en sus planes hacer una reforma tributaria?

La reforma se ha ido dando por partes desde el 2017, que ha permitido incrementar la recaudación estructural en dos puntos que son casi S/ 17,500 millones. El contexto actual no da para hacer una reforma como la que pretendíamos el año pasado, porque la dinámica internacional es diferente. Ahora vamos a apostar por la simplificación tributaria para las mypes, que no implica un aumento de impuestos, pero sí una serie de facilidades. Lo trabajaremos durante el 2023 para que se apruebe a fines de año y se implemente en el 2024.

¿Será un régimen único?

La idea es converger a un régimen único. No se contemplan cambios de tasas.

¿Planean avanzar en reformar el sistema de pensiones?

Estamos trabajando en una propuesta de reestructuración del sistema de pensiones. Es importante que en el panorama no existan más retiros (de las AFP) porque nos ha generado costos muy altos , no solo porque hay gente que se ha quedado sin pensión, sino por el deterioro de los bonos peruanos, el encarecimiento de tasas. Tenemos una propuesta preliminar, pero aún falta hacer números.

¿Un solo sistema de pensiones?

Eso es lo que está en discusión. Yo calculo que en dos o tres meses debemos tener una propuesta que sea socializada y discutida .

¿Impulsará la derogatoria de la Agenda 19, que es la agenda laboral del MTPE?

Lo primero que hay que impulsar es el restablecimiento del diálogo entre los trabajadores y los empresarios. El rol del MEF será articulador. Conversaremos con el ministro de Trabajo y lo importante es pensar en productividad y competitividad, pero sin desproteger al trabajador.

¿Planea una emisión de bonos?

Para lo que resta del año, no. En el 2023 es posible si encontramos una ventana.