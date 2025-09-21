El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones (DGAT) de ese sector, adjudicó 16 nuevas frecuencias de radio en 10 regiones del Perú.

La adjudicación la realizó mediante el Concurso Público Nº 02-2025-MTC/28, desarrollado en un acto público virtual único este 16 de septiembre de 2025, lo cual, aseguró el sector, está garantizando un acceso equitativo y eficiente.

Las frecuencias adjudicadas se encuentran distribuidas en 13 localidades, lo que -según el MTC- permitirá ampliar significativamente el acceso a contenidos informativos, culturales, educativos y de entretenimiento, beneficiando especialmente a zonas rurales y de difícil acceso.

“Con ello, el MTC promueve una radiodifusión más inclusiva, descentralizada y representativa”, aseguró el sector.

Zonas beneficiadas

Las localidades beneficiadas con este concurso son: Santa María de Nieva (Amazonas), Olleros (Áncash), Pacucha (Apurímac), Chala (Arequipa), Ayacucho (Ayacucho), Cutervo (Cajamarca), Santa Rosa (Cajamarca), Socota (Cajamarca).

A ellos se suman las zonas de Huarimbamba-Pazos (Huancavelica), Laraqueri (Puno), Sauce (San Martín), San José de Sisa (San Martín) y Castilla/Condesuyos/La Unión (Arequipa).

Del total de frecuencias adjudicadas, 15 corresponden a radiodifusión en Frecuencia Modulada (FM) y 1 Onda Media (OM).

Fines de las radiodifusoras

Diez tendrán finalidad educativa y 6 uso comercial, lo que contribuirá a fortalecer la identidad regional, la inclusión digital y asegurar un flujo de información pública oportuno y confiable para miles de ciudadanos.

El proceso fue llevado a cabo por el Comité de Recepción y Evaluación de Propuestas designado por el Viceministerio de Comunicaciones, bajo estrictos criterios técnicos, legales y de equidad y asegurando la transparencia y el cumplimiento de los plazos establecidos.

El MTC señaló que reitera su compromiso con fortalecer el pluralismo informativo, contribuyendo a reducir las brechas de acceso a medios de comunicación, consolidando emisoras que difundan contenidos diversos para cada región.