MTC asignó 16 frecuencias de radio en zonas rurales y de difícil acceso en el interior del país
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones (DGAT) de ese sector, adjudicó 16 en 10 regiones del Perú.

La adjudicación la realizó mediante el Concurso Público Nº 02-2025-MTC/28, desarrollado en un acto público virtual único este 16 de septiembre de 2025, lo cual, aseguró el sector, está garantizando un acceso equitativo y eficiente.

Las frecuencias adjudicadas se encuentran distribuidas en 13 localidades, lo que -según el MTC- permitirá ampliar significativamente el acceso a contenidos informativos, culturales, educativos y de entretenimiento, beneficiando especialmente a zonas rurales y de difícil acceso.

“Con ello, el MTC promueve una radiodifusión más inclusiva, descentralizada y representativa”, aseguró el sector.

Zonas beneficiadas

Las localidades beneficiadas con este concurso son: Santa María de Nieva (Amazonas), Olleros (Áncash), Pacucha (Apurímac), Chala (Arequipa), Ayacucho (Ayacucho), Cutervo (Cajamarca), Santa Rosa (Cajamarca), Socota (Cajamarca).

A ellos se suman las zonas de Huarimbamba-Pazos (Huancavelica), Laraqueri (Puno), Sauce (San Martín), San José de Sisa (San Martín) y Castilla/Condesuyos/La Unión (Arequipa).

Del total de frecuencias adjudicadas, 15 corresponden y 1 Onda Media (OM).

Fines de las radiodifusoras

Diez tendrán finalidad educativa y 6 uso comercial, lo que contribuirá a fortalecer la identidad regional, la inclusión digital y asegurar un flujo de información pública oportuno y confiable para miles de ciudadanos.

El proceso fue llevado a cabo por el Comité de Recepción y Evaluación de Propuestas designado por el Viceministerio de Comunicaciones, bajo estrictos criterios técnicos, legales y de equidad y asegurando la transparencia y el cumplimiento de los plazos establecidos.

El MTC señaló que reitera su compromiso con fortalecer el pluralismo informativo, contribuyendo a reducir las brechas de acceso a medios de comunicación, consolidando emisoras que difundan contenidos diversos para cada región.

