En el 2024, el Perú registró un alto valor en la exportación de frutas frescas a Estados Unidos: arándanos por US$ 1.224 millones, uvas por US$ 867 millones, espárragos por US$ 275 millones y US$ paltas por US$ 163 millones.

Bajo esa dinámica, hay varios productos agrícolas a punto de ingresar al mercado norteamericano: uno de ellos es el aguaymanto.

En detalle, la titular del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), Vilma Gutarra, señaló que el aguaymanto ya concluyó el análisis de riesgo, que es una etapa técnica para establecer los requisitos fitosanitarios.

Aguaymanto peruano: los desafíos

“El aguaymanto se convertiría en el arándano de la sierra, por llamarlo así, pero no significa que no se pueda producir en la costa. El primer semestre del próximo año podría estar entrando en Estados Unidos”, indicó la especialista.

En ese sentido, la titular del Senasa recomendó a los pequeños productores trabajar mediante la asociatividad para obtener un mejor apoyo técnico y financiero para impulsar su desarrollo.

“Con los pequeños productores es importante la asociatividad; cuando están asociados llega mejor todo, los recursos, la asistencia técnica, es mejor que ir de casa en casa o parcela en parcela. El mejor ejemplo son los pequeños productores de palta, que con terrenos de media hectárea y una hectárea ya están en el comercio internacional” explicó.

La asociatividad es uno de los factores que permitirá dinamizar la producción de aguaymanto en el Perú. (Foto: Andina)

Potencial de las tierras peruanas

“Nuestro país tiene mucho potencial porque nos ayudan los microclimas que tenemos en toda la costa, sierra y selva; así que somos un país que podemos producir mucho más para abastecer a Estados Unidos y a todo el mundo”, declaró Gutarra.

Asimismo, refirió que la zona andina, donde se encuentra la mayor parte de la agricultura familiar del país, tiene expectativas para exportar más a Estados Unidos y otros países.

“El potencial lo tiene la zona andina y ya exporta. Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) exportan palta a Estados Unidos, son pequeños productores”, enfatizó.

Así lo manifestó tras participar en el seminario US Ports and Agrifoodtrade, organizado por Trade Training, donde se analizó la situación de las agroexportaciones a Estados Unidos, sus retos y perspectivas.