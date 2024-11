Para Piura, el último boletín de Riesgo Agroclimático Regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advertía, entre noviembre y diciembre, una falta de lluvias o precipitaciones inferiores a las habituales, representando una amenaza para el desarrollo de la campaña agrícola.

El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, comentó que esta sequía ya se estaba viendo desde octubre y afectará en mayor o menor medida a cultivos como la caña, arroz, plátano, mango, limón, maíz y uva. Con el panorama actual, el representante de los productores agrarios calculó que se podría ver un impacto en el 15% de los cultivos agrícolas que exporta el Perú.

“ Estimamos (pérdidas) de más o menos el 15% en cuanto a producción de exportación como mínimo, pero son cifras muy preliminares . Todo va a depender del agua porque sí está afectando los cultivos. Por un lado, crecen menos o se caen los frutos antes de que estén aptos para exportar”, señaló a Gestión.

El presidente de AGAP recordó que, en Piura, hay 580,000 hectáreas agrícolas, tanto para exportación como para mercado interno, y solo las reservas de Poechos y San Lorenzo concentran cerca de 150,000 hectáreas.

Actualmente, ya hay pérdidas de más de 5,000 hectáreas de cultivos y otros en riesgo de tener una menor productividad , lo que implica menor producción y, por ende, menores envíos al exterior.

Para el presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de la Asociación de Exportadores (ADEX), Elkin Vanegas, el impacto del déficit hídrico en Piura recién se podría medir con más precisión en la quincena del último mes del año y se vería reflejado a inicios del primer trimestre del 2025.

“Su impacto real ya lo podemos cuantificar a finales de este mes y quincena de diciembre porque están ahorita en pleno pico de exportaciones. En el puerto de Piura, ya están full los contenedores de mango, uva y palta. Entonces terminado esto ya estaríamos viendo un aproximado de cuál sería la afectación general de la sequía”, sostuvo.

Vanegas indicó que muchas empresas agroexportadoras grandes tienen su propio reservorio, lo que les ayuda a tener un poco más de sostenibilidad de sus campos. Sin embargo, el impacto sí es mayor para los pequeños y medianos agricultores, quienes no cuentan con estos y ven la afectación en el calibre y las características de sus cultivos.

Asimismo, el presidente del comité de ADEX criticó que las autoridades han descuidado mucho el mantenimiento de las represas de Poechos y San Lorenzo con la sedimentación.

“Durante muchos años no le han dado un buen mantenimiento y el nivel que tenían de acumulación o de almacenamiento se reduce por la sedimentación y eso es una falta de provisión de las autoridades que tuvieron que haber previsto este tema”, refirió.

Si bien el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que viene realizando un proceso para rehabilitar los pozos de agua tubulares ante la emergencia y desde el Proyecto Especial Chira-Piura indicaron que se realizaron nuevos estudios a la presa de Poechos, Amaro, de AGAP, consideró que no se estaría solucionando el déficit hídrico.

“Han soltado algo de agua hace un par de días porque encontraron dentro de los análisis de batimetría que tenían, pero no es suficiente. Creo que va a durar tres o cinco días máximo esa agua, insuficiente para mantener la producción adecuada”, señaló.

¿Cuáles serían los productos más afectados?

Amaro recordó que, en Piura, ya estaban en medio de la campaña de uva y este mes se comienza con la campaña de mango, ambos productos estrellas de la agroexportación peruana.

La producción de mango ya venía mal desde el año pasado, cuando cayó alrededor de 80% por el Fenómeno de El Niño y ahora no se lograría una recuperación pues para la campaña 2024/2025 también se vería un efecto negativo.

Una posible pérdida en los cultivos de mango piurano tendría un evidente impacto en las exportaciones, pues la región concentra aproximadamente el 70% de la producción , indicó el presidente de la Asociación Peruana de Productos de Mango (Promango), Ángel Gamarra.

Aunque aún no tienen estimaciones de cuánto podría perderse en la producción de mango, Gamarra consideró que no se esperaría una caída tan fuerte como la registrada en la campaña agrícola anterior.

“Lo que se está viendo es que el mango se está quedando pequeño, de 450 gramos para abajo, ya no va a crecer más, uno por efectos del frío, no hay lluvias y no hay agua en los reservorios. Si no llueve en 15 días el escenario va a ser distinto”, comentó.

A pesar del impacto que se vería en la calidad del mango, Vanegas de Adex consideró que algunos agricultores podrán salvar cierta producción para la exportación en pulpa de esta fruta, pues este tipo de envío no tiene las mismas exigencias que en los despachos internacionales de mango fresco.

Vanegas consideró que otros productos de agroexportación que se verían afectados serían la palta y el banano. En el norte de produce entre un 30% a 40% de la producción de palta, mientras que en el caso del banano se estima que Piura genera un 60% de la producción .

Por su lado, Javier Bereche, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Piura, estimó que en banano orgánico se podrían tener pérdidas de un 20% en tamaño y volumen, es decir, unos US$ 24 millones; mientras que en uva se esperaría una reducción de entre 15% y 20% de la producción, lo que implicaría una pérdida de US$ 100 millones; y en mango, la reducción del agua podría provocar una caída de alrededor de 40% del volumen que se despacha al exterior.

“El año pasado en la zona norte -Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca- exportamos cerca de US$ 11 mil millones, más o menos el 20% de las exportaciones a nivel nacional. Entonces esto es lo que está en juego”, indicó.

Además, Bereche recordó los cultivos producidos en Piura llegan a 60 países del mundo y se generan empleos para cerca de 300,000 personas en el sector agrícola, sumado a movimiento en actividades como el transporte carga, la logística y almacenes. Por ello, de reducirse los volúmenes de envíos, también existe un riesgo de disminución del empleo.

