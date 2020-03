AFP Habitat: lo que está pasando con las pensiones y cómo proteger el portafolio

Este viernes la ministra del MEF Maria Antonieta Alva comentó que el sistema de pensiones necesita una reforma integral, dado el reporte de caída de fondos por parte de los fondos de pensiones (AFP), ocasionado por el impacto del coronavirus. Alva pidió que los aportantes no tomen “decisiones apresuradas” como un cambio de fondo, pues la caída de fondos es temporal. Pero, ¿qué está ocurriendo con las pensiones? ¿Hay manera de “voltear” la situación?

En diálogo con Gestión.pe, Diego Marrero, gerente de inversiones de AFP Hábitat, aclara la importancia de la diversificación para proteger el portafolio, y que retirar los aportes tendría como consecuencia nunca recuperar la pérdida ocasionada por la coyuntura.

Marrero afirma que no es una oportunidad para ganar dinero, pero que hay hacer un rebalanceo de portafolio para protegerlo, y así sacar frutos de ello, o amortiguar el daño, cuando haya un rebote. “La historia nos ha enseñado que en periodos de crisis extremas como las de hoy, después vienen rebotes fuertes”, comentó.

Pero primero que todo, ¿qué están pasando con las pensiones?

Por la crisis extrema, la diversificación no ofrece a los afiliados todos los beneficios que suelen ofrecer a largo plazo, porque, según Marrero, en esta coyuntura cae tanto la renta fija como la variable, internacional como local. La caída en la valorización de los activos públicos es generalizada: hay golpe en Estados Unidos, Europa, y más.

Los portafolios de los afiliados, comenta Marrero, se construyen en inversiones de largo plazo, en función al retorno esperado de los activos. El retorno esperado se basa en función a las perspectivas económicas de largo plazo. Un evento como el Covid-19, definitivamente tiene un impacto en el crecimiento económico, por ende, también en el retorno esperado a largo plazo.

El Fondo 3 de AFP Habitat, a comparación del año pasado, ha perdido -de acuerdo a la fuente consultada- más o menos entre 9% y 10%, por esta revalorización temporal de los activos. Dicho fondo “generalmente tiene como clientes a personas jóvenes, que aún tienen espacio para aguantar la recuperación. Este fondo tiene una proyección de 13 a 15 años, tienen tiempo para la recuperación”, comentó.

¿Y si estoy por jubilarme?

Las personas próximas a jubilarse no están en el Fondo 3, sino en el Fondo 1 o Fondo 0. “El último no ha perdido nada. El Fondo 1 ha tenido una reducción menos de 2% a 3%", comentó. Recomienda, al igual que la ministra, tener paciencia porque es por revalorización temporal.

Por qué no sacar del fondo de pensiones con el que actualmente cuentas

La ministra Alva recomendó a la población no hacerlo. En la misma línea, Marrero explica que vender los activos en esta crisis y pasarlo a caja significa que cuando se dé el rebote, la pérdida que hubo nunca se va a recuperar. La misma lógica se aplica para el cambio de fondo.

¿En qué invertir en tiempos de crisis?

Hay activos que “protegen” el portafolio más que otros. La idea es protegerlo porque aún no se sabe como se comportará el mercado en el mediano plazo. Según el experto, el oro es un activo que, si bien también va a caer su valor por la coyuntura, va a bajar menos que el resto. Es, en una situación de volatilidad extrema, más estable que un fondo de acciones de mercados emergentes, por dar un ejemplo.

En la misma línea, también es recomendable orientarse a sectores que se denominan defensivos, por ejemplo el consumo no discrecional (consumo básico) como las farmacias, el sector salud, etc. “Si bien a la hora de que haya un rebote no va a rebotar tanto [positivamente], si es que la situación empeora, tampoco van a caer mucho”, asegura.

También, estar atento a oportunidades en un mercado en donde se está sobrevendiendo porque “hay pánico financiero”. Afirmó que los inversionistas venden de manera acelerada y no discriminan.

Explica las sobreventas en estos tiempos y la oportunidad de recomponer el portafolio orientándose a acciones de mercados internacionales: “un inversionista que maneja un fondo internacional de deuda, a la hora de vender sus acciones de mercados emergentes, vende todos por igual. México, Brasil, Turquía, Perú, etc. Ahí se presenta la oportunidad. ¿Por qué? Porque claro, no todos los países presentan el mismo riesgo. México, por ejemplo, tiene una dependencia muy fuerte de Estados Unidos, del precio del petróleo, su fisco depende mucho de la empresa petrolera, etc. Perú, por otro lado, tiene una red de exportaciones más diversificadas, y no tiene problemas fiscales, sino al contrario”.

Asimismo, recomendó también ciertas monedas. “El peso mexicano o el real brasilero está siendo golpeado muy fuertemente. Pero el banco suizo o el yen de Japón se defienden", añade.

Con respecto a lo que se debe evitar en tiempos de crisis -si quieres proteger el portafolio- serían los activos cíclicos porque pueden ser aún más golpeados, como las aerolíneas, bancos, sector retail, comercio, entre otros.