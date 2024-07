El director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, Edgar Vásquez Vela informó que entre enero y mayo del 2024, las exportaciones de la macrorregión norte alcanzaron los US$ 5,989 millones, lo que representó el 22.4% del total de los despachos peruanos, resaltando Áncash, La Libertad y Piura

Durante su ponencia en el evento “Impacto del puerto de Chancay en la economía del norte del país”, organizado por la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), detalló que, en el periodo ya mencionado, Áncash exportó por US$ 2,146 millones (alza de 0.1%), La Libertad US$ 1,699 millones (5.8%) y Piura US$ 1,184 millones (-25.9%).

Otras regiones fueron Cajamarca (US$ 604 millones), Lambayeque (US$ 217 millones), San Martín (US$ 84 millones), Tumbes (US$ 43 millones) y Amazonas (US$ 12 millones), con -6.5%, 29.7%, 24.9%, -31.2% y 11.8%, respectivamente.

“Por su potencial aporte a la descentralización económica, el terminal portuario de Chancay representa una gran oportunidad para el desarrollo del Perú. Su proximidad al norte incentivaría el comercio mediante la reducción de costos y tiempos de envío a países del Asia Pacífico. Por ello, es vital implementar una estrategia integral”, señaló Vásquez Vela.

En este sentido, comentó que La Libertad, siendo una de las regiones más exportadoras de la macrorregión norte (representó el 27.9% del total en el 2023), debe trabajar en mejorar sus propias capacidades con el objetivo de canalizar mejor los beneficios de esta infraestructura.

Cabe recordar que los despachos nacionales al Asia Pacífico en el 2023 sumaron US$ 44,254 millones. Del total, el 52.3% se dirigió a China (US$ 23,149 millones), el principal socio estratégico de Perú, cuya población de más de 1,409 millones de habitantes está interesada en la oferta peruana.

Potencial en La Libertad

De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, entre enero y mayo del 2024, La Libertad realizó envíos al exterior por US$ 1,699 millones. Su oferta tradicional (US$ 1,091.3 millones) aumentó en 4.6%, siendo su partida más importante el oro (US$ 905.7 millones), seguida de lejos por la plata (US$ 77.9 millones), harina de pescado (US$ 33.7 millones) y cobre (US$ 30.4 millones).

La no tradicional (US$ 608 millones) creció 8%. Con despachos por US$ 221.7 millones, y una variación positiva de 151.2%, los arándanos lideraron esta lista. Otros fueron las preparaciones para la alimentación de animales (US$ 76 millones), antracitas (US$ 74.5 millones), paltas (US$ 57.4 millones) y espárragos (US$ 37.4 millones).

Datos

En el 2023 los productos de La Libertad llegaron principalmente a Canadá (US$ 1,141 millones) y EE.UU. (US$ 1,105 millones).

El año pasado se registraron 309 empresas exportadoras en esta región: el 37.9% fueron microempresas (117), el 33.7% pequeñas (104), el 24.3% grandes (75) y el 4.2% medianas (13).

Según el CIEN-ADEX, los envíos al extranjero de esta región generaron más de 452,000 empleos.