La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que los despachos peruanos en febrero sumaron US$ 4,895 millones, registrando una disminución de 12% en comparación al mismo mes del año pasado y acumulando su quinta caída mensual consecutiva a consecuencia de los fenómenos climatológicos que afectaron varias regiones del país.

El presidente del gremio empresarial, Julio Pérez Alván, reiteró su inquietud por la tendencia de los últimos meses pues en octubre se redujeron 5%, en noviembre cayeron 17%, en diciembre disminuyeron 7% y en enero bajaron 10%.

“En los últimos meses el país atravesó una situación compleja, primero por la crisis política y toma de vías por parte de manifestantes, y recientemente por las condiciones climatológicas que afectaron no solo la conectividad en el país, sino que generaron pérdidas humanas y materiales”, manifestó.

“En el frente externo las perspectivas están mejorando, pero para aprovecharlas se necesita un entorno que aliente las actividades y un tejido productivo competitivo”, agregó.

Lugo de expresar su preocupación por el riesgo de que se retomen las protestas y se agudicen las condiciones climatológicas, con lo cual se afectarían las diversas actividades económicas, Pérez Alván confió que el diálogo público-privado se siga fortaleciendo y que el gobierno brinde señales claras de querer encender más motores que ayuden a la recuperación del país.

Despachos en el primer bimestre

Respecto a los despachos en el periodo enero-febrero, ADEX informó que ascendieron a US$ 9,649 millones (-10.9%), principalmente por lo menores despachos de cuatro de sus partidas ubicadas en el top 5: cobre (-20%), oro (-25%), gas licuado (-38%) y cátodos y secciones de cátodos de cobre (-25%). Solo la uva creció 24%. Todas ellas representaron el 83.6% del total de los despachos peruanos.

Con el 67.2% de participación, los envíos del sector tradicional (US$ 6,484 millones), retrocedieron en 18.2% en comparación al mismo periodo del 2022, por la contracción de sus cuatro subsectores: minería tradicional (US$ 5,129 millones) -15.8%, petróleo y gas natural (US$ 880.7millones) -23.7%, pesca tradicional (US$ 380.6 millones) -10.7% y agro tradicional (US$ 92.9 millones) -64%.

La partida más importante fue el cobre (US$ 2,370 millones), concentrando el 36.5% del total primario. Le siguieron el oro, gas natural licuado, cátodos de cobre refinado, cinc y harina de pescado, entre otros que se exportaron principalmente a China. Completaron el top 10 EE.UU., Japón, Canadá, Corea del Sur, Brasil, Suiza, España, Chile, y Reino Unido.

