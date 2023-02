Según la SNI las pérdidas para la economía tras las protestas desde el último mes sumaron S/ 3,000 millones, de las cuales S/ 470 millones se explican por las ventas no realizadas en ramas industriales.

Las empresas agroindustriales (entre grandes, medianas y pequeñas) que vieron comprometidas sus actividades, principalmente ubicadas en el sur e Ica, señalaron que esto se dio por el lado de venta de sus productos al exterior, y también por la recepción de insumos, según Castillo.

Destacó que, por el lado de insumos, esto afecta a otras ramas industriales como las de cartón y plásticos, pues estos proveen de envases a las agroindustriales.

“La agroindustria de exportación ha visto problemas por los bloqueos justo en un mes (enero) donde hay una campaña alta de despacho en el mercado internacional, lo que terminó en pérdidas para estas empresas. Incluso la industria de papel, cartones y envases, que principalmente está en Lima y en menor medida Arequipa, se ha visto afectadas pues no llegan sus insumos a empresas, en este caso, agroexportadoras”, dijo a Gestión.

Impacto en otras industrias

El representante de la SNI indicó que 18 socios industriales vinculados a la actividad minera (de un clúster de 600 firmas registradas), principalmente en Apurímac y en menor medida Cusco y Puno, han reportado problemas para trasladar sus productos.

“En los últimos 15 días, ya hemos recibido reportes de industrias que proveen a la minería, que indican que no han podido despachar sus insumos, y las mineras tampoco pueden recibirlos. Se tratan de ramas como las de metalmecánica, y productos como bolas de acero, canteras o servicios de repuestos. Son empresas medianas y pequeñas, que están en Arequipa y Lima y, con empresas más pequeñas y distribuidoras, en Apurímac”, apuntó.

Por otro lado, también destacó el impacto en la cadena productiva de la industria lechera, y otras líneas de consumo masivo.

“El sector de leche se ha visto afectado, con reportes que indican reducción en su producción. Esto se vincula a los mismos protestas y bloqueos, y también por el canal de provisiones de insumos para la alimentación del ganado, en particular soya que no ha podido pasar por Puno (desde Bolivia). Esto no solo limita a la zona sur, sino para otras regiones. Tenemos a Gloria, Laive, Nestlé o Bazo Velarde, pero detrás hay alrededor de 70,000 pequeños productores que forman parte de su cadena productiva, indicó.

Isaac Foinquinos, economista senior de Macroconsult, estima registros negativos para la manufactura no primaria en diciembre y enero, con énfasis principalmente en la industria de cemento.

Cabe indicar que el sector manufactura, en su rama no primaria, cayó en el tercer trimestre del año pasado (-0.4%), y también en el mes de octubre (-1.3%) y noviembre (-2.5%).

“La manufactura no primaria continuaría en terreno negativo en diciembre y enero afectada por las protestas, en particular, las industrias vinculadas al sector construcción (principalmente producción de cemento en la zona sur) ya que esta actividad no se ha podido ha podido desarrollar normalmente. Hay una parte menor de la agroexportación que se transforma en conservas, que forma parte de la manufactura no primaria, que se habría visto afectada por las protestas”, anotó.

Según Castillo, si bien el impacto viene principalmente por la actividad vinculada a la zona sur del país, la actual coyuntura habría hecho que la caída prevista para la manufactura, en especial la parte no primaria, se acentúe.

Acciones de corto plazo

El representante de la SNI indicó que, en el corto plazo, se necesita de “un nuevo reactiva” para impulsar directamente a las empresas industriales, pero también a aquellas que están vinculadas a sus actividades como los pequeños negocios de comercio o bodegas (consumen plástico y alimentos procesados).

“Empresas pueden caer en insolvencia en su cadena de pagos, por eso se necesita un crédito tipo Reactiva Perú, en el sector de producción y comercio. Bodegueros se han quedado sin capital de trabajo, y estos se encadenan con sectores industriales como plásticos y alimentos”, anotó.

Del mismo modo, señaló que, y haciendo referencia al plan Con Punche Perú, se impulsen los destrabes de proyectos y también los programas de compras del Estado (Compras MYPErú).

“Si se logra reactiva la parte de inversión pública y construcción, eso reactiva otros sectores como el metalmecánico o minero no metálico (vinculada a materiales de construcción). Dinamizar Compras MYPErú sería un impulso importante, sobre todo para ramas como textiles y calzado”, dijo a Gestión.