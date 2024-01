Entre uno de los principales hallazgos del informe, se reportó que, a medida que aumenta el seniority de los puestos, la cantidad relativa de postulaciones femeninas baja. En puestos de jefe o supervisor, el volumen de postulaciones de mujeres es aún menor: 27.86% frente al 72.14% de hombres. Este resultado representa una recuperación, luego de que ellas representaran solo el 23.39% de dichos cargos hacia julio del año pasado.

“En puestos de mayor jerarquía, la participación femenina desciende llegando a representar menos de un tercio de las postulaciones. Pese a ello, es alentador observar un incremento en las postulaciones de mujeres a estos puestos, lo que representa un progreso gradual en la igualdad de oportunidades laborales”, resaltó Dora Pinedo, jefe de marketing de Bumeran Perú.

(Fuente: Bumeran)

Por su parte, en puestos junior existe una cifra similar entre mujeres y hombres: 46.53% vs 53.47%, respectivamente. En niveles semi senior o senior se puede observar cómo se amplía la diferencia, donde el 32.94% son mujeres y 67.06% hombres.

Según los registros de la compañía, este fenómeno se observa en todos los países donde operan y se encuentra estrechamente relacionado con lo que se conoce como el “techo de cristal” o el fenómeno conocido como autominusvaloracion.

“Se trata sobre cómo las mujeres internalizan las desigualdades existentes en el mundo laboral y las proyectan en sus propias aspiraciones. Las mujeres no solo cobran menos, sino que piden cobrar menos. Además, no solo no acceden de la misma forma a jefaturas, sino que aspiran menos a hacerlo”, explicó la ejecutiva.

Brecha salarial

El Index de Bumeran también realizó el análisis de salarios pretendidos según género. De acuerdo con los datos recolectados, el salario promedio requerido por los hombres es de S/3,393 por mes, mientras que el de las mujeres es de S/2,934, existiendo una diferencia de requerimiento salarial según género de 15.66%. En cuanto al salario promedio pretendido general, este se ubicó en S/3,080 durante noviembre de 2023.

“Durante los últimos 3 años se registra una disparidad salarial entre hombres y mujeres en términos de salarios pretendidos promedio mensuales brutos. A pesar de los aumentos salariales experimentados por ambos grupos, la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres se ha mantenido”, destacó Pinedo.

En detalle, la ejecutiva señaló que, en 2021, la brecha fue del 9.83%, disminuyendo ligeramente a un 9.06% en 2022 y luego incrementando significativamente a un 13.52% en 2023. Asimismo, de 2021 a 2022, se mantuvo una tendencia constante donde el 74% de hombres y el 26% de mujeres postularon a puestos de jefe/supervisor/responsable, salvo un ligero cambio en 2023 con un 72.14% de hombres y un 27.8% de mujeres.

(Fuente: Bumeran)

“A pesar de que la tendencia general se mantiene bastante estable durante 2021 y 2022, se observa un aumento en la proporción de mujeres que postulan en 2023, aunque el porcentaje aún es mayoritariamente masculino”, agregó la especialista.

El mayor salario pretendido, en el segmento jefe o supervisor, lo ocupó el puesto de Seguridad Informática, perteneciente al sector Tecnología y Sistemas, con S/8,000. En el rango senior y semi-senior, las postulaciones para cubrir puestos de Liderazgo de Proyecto (Tecnología y Sistemas) registran la mayor pretensión salarial con S/6,000. Por último, en la sección junior, Liderazgo de Proyecto (Tecnología y Sistemas) es el área que registra la pretensión salarial más alta con S/4,000.

LEA TAMBIÉN: Cambian las competencias requeridas para tener éxito como director de una empresa

¿Cuáles son los sectores con mayor volumen de avisos y postulaciones?

Según el Índice de Bumeran, el área más solicitada es la Comercial, representando más del 28.80% del total de avisos, seguida por Producción. En contraste, los sectores de Marketing y Recursos Humanos son los menos demandados, con un 4.80% y 3.89%, respectivamente.

(Fuente: Bumeran)

En relación a las postulaciones, se observa que la composición cambia. El área de Producción encabeza la lista con un 26.10% del total de postulaciones, seguido por Administración, que representa un 22.45%. Por otro lado, se evidencia una menor cantidad de postulaciones en Recursos Humanos (8.62%), Tecnología y Sistemas (4.88%) y Marketing (5.00%).

Para el 2024, la ejecutiva señaló que es previsible que los sectores con mayor demanda de talento en 2023 mantengan su tendencia y que los sectores tecnológicos experimenten un crecimiento. Según explicó, este factor se producirá después de cierta retracción en el mundo laboral IT durante este año, donde se proyecta nuevamente un crecimiento del sector para cubrir la demanda de perfiles que permitan avanzar en la digitalización e implementación de nuevas tecnologías.

“La implementación creciente de la inteligencia artificial en diversos sectores y la continua digitalización de los procesos generarán una demanda creciente. Además, los profesionales deberán incorporar cada vez más habilidades digitales y tecnológicas”, sostuvo la directiva.

Perspectivas 2024

De acuerdo a la ejecutiva de Bumeran, durante los primeros meses de 2024, se espera que las tendencias observadas en el 2023 se mantengan. “En base a la experiencia en años previos, no suelen haber cambios abruptos a menos que se presente algunos factores externos como cambios políticos, innovaciones tecnológicas o coyunturas. Las postulaciones van a mantenerse, nuevas generaciones van a incorporarse al mercado laboral y muchas personas querrán mejorar su desarrollo profesional buscando nuevos empleos”, indicó.

Sin embargo, agregó que, en tiempos de recesión económica suele observarse un congelamiento en la búsqueda de nuevos talentos; es decir, una desaceleración en la contratación. “La incertidumbre económica lleva a muchas empresas a pausar sus procesos de contratación y a centrarse en mantener su fuerza laboral existente. Respecto a los salarios, hay muchos factores que pueden impactar. Debemos esperar a cómo se desarrolla la economía en los próximos meses para poder tener mayores certezas”, comentó Pinedo.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.