La sostenibilidad en la actividad económica cobra cada vez más relevancia, sobre todo tras la guerra de Rusia en contra de Ucrania que expuso la mayor necesidad de una transición energética.

Especialistas como Martín Meninato, director general & socio en Boston Consulting Group (BCG), señalaron que los inversionistas están mirando la problemática del cambio climático de manera más crítica, pues hay fondos que incluso tienen métricas ESG (siglas en inglés de medioambiental, social y gobierno corporativo). ¿Esto trae una oportunidad de inversión?

Alonso Choquecota, docente de Bursen, indicó que invertir en valores ESG sí representa una oportunidad a futuro. Esto explicado por la cada vez mayor exigencia para las empresas respecto a estos criterios, lo cual finalmente podría incluso determinar su rentabilidad. Señaló que, en principio, sería recomendable invertir en estos valores a través de un exchange-traded fund (ETF) o fondo de inversión cotizado.

“Hacia futuro es un tema que cobrará mucha relevancia, por lo que hay una oportunidad de inversión a largo plazo. Se prevé que los acreedores tiendan a no prestar dinero si la empresa no es ESG, que los inversionistas e incluso los proveedores no quieran estar con una empresa que no cumpla con estos criterios, y lo mismo sería con los clientes. No estamos viendo que los ETF ESG tengan una mejor rentabilidad que los otros en este momento, pero sí es una alternativa importante hacia adelante”, anotó.

Agregó que hay ETF de este tipo que pueden adquirirse en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). “En la BVL hay alrededor de 270 ETF, y más de 20 son aquellos que abordan temas ESG. Hay ETF que cuestan menos de US$ 20”, indicó.

Tipos de ETF ESG y algunas opciones de la BVL

José Carlos Sánchez, estratega de inversiones de InValor, mencionó que podrían encontrarse fondos de los siguientes tipos:

Exclusión: fondos que excluyen industrias o compañías que desarrollan productos que van en contra de determinados valores morales o estándares internacionales de sostenibilidad. Usualmente excluyen armas controversiales, tabaco, carbón térmico y las arenas bituminosas

“Por ejemplo, el iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV), que cotiza en la BVL, busca replicar un índice de compañías estadounidenses de alta capitalización pero excluyendo fabricantes de armas controversiales, nucleares y de uso civil, tabaco, carbón térmico y arenas bituminosas”, anotó.

Integración completa: fondos que incluyen enfoques ESG en el análisis de las inversiones. Usualmente incluyen estrategias de exclusión y selección de compañías con las mejores calificaciones ESG respecto a sus pares del sector.

“Es el caso del iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU), también en la BVL, este brinda acceso a compañías estadounidenses con buenas calificaciones ESG, pero que excluye fabricantes de armas controversiales, tabaco, carbón térmico, entre otros productos”, dijo Sánchez.

Temáticos: Fondos que invierten en compañías que atienden un tema específico de la sostenibilidad a través de sus productos y servicios o mediante estrategias de sostenibilidad en sus operaciones.

“La mayoría de ETF en esta categoría suelen estar enfocados en temas medioambientales. Entre algunas opciones de la BVL está el iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) que invierte en empresas productoras de energía solar, eólica y otras fuentes renovables a nivel mundial”, apuntó.

Tendencias en los ETF ESG.

Según Sánchez, a la fecha se estima que existen más de 1,000 ETF ESG a nivel global gestionando activos por alrededor de US$ 370 mil millones.

“En los últimos diez años el número de ETF ESG creció en promedio 27% anualmente. No obstante, los enfoques sociales, ambientales y de sostenibilidad han ganado mucha relevancia en la industria financiera en los últimos dos años. Solo en el 2020 y 2021 el número de ETF ESG a nivel global aumentó en 48% y 60%, respectivamente”, indicó.

Recomendación final

Según Choquecota no basta solo considerar los enfoques ESG al momento de invertir en los ETF, sino la composición del mismo. Ante ello se recomienda a los inversores que desean comprar estos ETF conocer cuáles son las empresas que los conforman y el historial de rentabilidad en años anteriores.

“Por ejemplo, el ETF ESGU de iShares (anteriormente mencionado) tiene a la fecha un 28% de su portafolio en empresas tecnológicas, destacando Apple, Microsoft, Amazon, Google y Tesla. Se sabe que este sector tuvo un buen desempeño durante los primeros años de la pandemia, pero que desde inicios del 2022 vienen siendo afectadas por la volatilidad de los mercados”, dijo a Gestion.pe.