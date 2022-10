Entre los destinos internacionales más solicitados por los peruanos a la hora de viajar -de acuerdo al portal de viajes Despegar- se encuentran Madrid (España); Miami (Estados Unidos); Nueva York (Estados Unidos) así como Cancún (México); Punta Cana (República Dominicana) y Cartagena (Colombia).

Generalmente en lo que son destinos de playas -indicó Inés Hochstadter, country manager de Despegar para Perú, Ecuador y Colombia- el tiempo de estadía promedio es entre cuatro a seis días. Mientras que, para destinos de Sudamérica, el tiempo de estadía de los peruanos suele ser de cinco a siete días.

En cambio, en Estados Unidos el tiempo de estancia es de una a dos semanas y en Europa es de un mes, aproximadamente.

Una posición similar es la de Juan José Melgar, director Comercial y de Operaciones de NMViajes, ya que afirmó que los destinos más codiciados por los peruanos son las playas del Caribe, los que representan entre 40% y 45% de las ventas totales del año y el 70% de las ventas internacionales.

Ello se debe a que hay bastantes atracciones en Punta Cana (República Dominicana) y Cancún (México). A lo que suma una oferta hotelera atractiva.

¿Cuánto es el presupuesto promedio que se necesita? Hochstadter mencionó que el paquete de viaje para destino playas como Cancún o Punta Cana suele bordear entre los US$ 1,200 a US$ 1,400 por persona.

Por debajo de este precio se ubica Cartagena o San Andrés (Colombia) ya que el paquete por persona cuesta alrededor de US$ 700.

Para destinos como Estados Unidos o Europa las agencias de viaje ofrecen -más que todo- el ticket aéreo y el alquiler de un auto (este último, especialmente en Miami). El precio promedio de un ticket en avión a EE.UU. cuesta alrededor de US$ 600 y a Europa US$ 1,000.

Mientras que Melgar precisó -respecto a precios- que si bien a fin de año, por ser temporada de alta demanda, los precios de los paquetes de viaje suben, la diversidad de opciones que ofrecen las playas del Caribe (Punta Cana, Cancún, Rivera Maya y destinos alrededor) hace posible que se ubiquen paquetes desde US$ 1,200 a US$ 1,500 por persona.

En un temporada regular se puede hallar paquetes para estos destinos más baratos, desde US$ 800. En el caso de los playas del Caribe Colombiano, el precio de los paquetes varía desde US$ 500 (en temporada baja) a US$ 700 (en temporada alta).

“Lo ideal es comprar los paquetes de viaje con un par de meses de antelación para asegurar un buen precio y un 15% a 20% de ahorro”, acotó.

El paquete de viaje -cabe precisar- incluye además del boleto de avión, la estadía en un hotel, así como el traslado a este desde el aeropuerto y asistencia.

En algunos casos, los paquetes de viajes también incluye el seguro de viaje que es recomendable tenerlo al momento de viajar al extranjero. Sin un seguro de viaje, es caro enfrentar cualquier incidente que pueda ocurrir.

¿Se necesitaría una bolsa de viaje extra? Lo aconsejable -refieren los expertos consultados- es llevar una bolsa de viaje en caso de que se quiera disfrutar de actividades que no estén incluidos en los paquetes de viajes o salidas fuera de la estadía.

La que podría oscilar entre US$ 250 a US$ 300 por persona en el caso de playas del Caribe, acotó Melgar. Para Europa se necesitaría una bolsa de viaje de US$ 80 por día.

-Disney, con demanda al alza-

Otro destino que ha generado el interés del viajero peruano, especialmente de las familias, son los parque temáticos de Disney (Orlando, Estados Unidos) las que se pueden visitar en cualquier fecha del año.

“Disney tiene una oferta variada ya que las familias pueden optar por quedarse en sus hoteles lo que es un poco más caro o alrededor de los parques temáticos. Esta muy de moda alquilar una casa y un auto en Orlando a fin de trasladarse desde ahí a los parques”, comentó el gerente de NMViajes.

Hochstadter añadió que tras la pandemia, la demanda por viajes se ha disparado, principalmente a destinos familiares como este. “Está reventando (la demanda) hacia este destino. Entre las actividades que más se vende son las entradas a los parque temáticos de Disney, Universal y Sea World ”, añadió.

¿Cuánto presupuesto se necesita? Un vuelo a EE.UU. puede oscilar entre US$ 500 a US$ 600; a lo que se añade precio del hotel o alquilar una casa y el costo de ticket a los parques temáticos que están alrededor de US$ 100 por día y persona. En promedio se necesitaría un presupuesto de US$ 1,000 la que varía en relación al tiempo de estancia.

Por lo general, las familias suelen quedarse entre siete a quince días en Orlando.

La entrada principal al Walt Disney World Resort de los parques temáticos fuera de Orlando, Florida. (EFE/ERIK S. LESSER).

-Los destinos sorpresas-

Argentina, se ha convertido en el destino ‘sorpresa’ de las agencias de viaje ya que este país ha llamado la atención de los viajeros peruanos.

Una muestra de ello es que el número de peruanos que buscan (viajar a) este destino repuntó en 698% este año en relación al 2021, de acuerdo a Despegar.

Para NMViajes en efecto, hay mucho ‘apetito’ (interés) del viajero peruano por el país en la que nació Messi.

Un detalle que frena -un poco- este interés, es que el precio de los tickets aéreos están altos, con lo cual el viaje hacia este destino no es muy económico.

Además de Argentina, otro destino ‘sorpresa’ se encuentra en Europa, más allá de España (Madrid o Barcelona), como Grecia (las Islas Griegas) y la costa de Italia e incluso las playas de España.

“En el caso de Europa, hacia fin de año no llegar a convertirse en un destino atractivo debido al clima que es frío. La mejor época para viajar a estos destinos es entre los meses de julio y agosto”, detalló Melgar.

Para estos destinos, más que paquetes lo se ofrece desde las agencias de viaje son circuitos , que incluye traslado de una ciudad a otra, la visita a museos o monumentos, entre otras actividades. El costo promedio de un circuitos es desde US$ 1,500 por persona.

